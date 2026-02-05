El místico desfile de Carnaval que dos pueblos de Navarra celebran en mitad del bosque (y por partida doble)

Algunos se creen que para vivir el Carnaval hay que irse a Venecia o a Cádiz, pero el norte de España tiene tradiciones fantásticas. Una de las fiestas más curiosas ocurre entre dos pueblos de Navarra.

Hablamos de un Carnaval navarro repleto de solemnidad, respeto por la cultura y con un punto de misterio. Nos referimos al desfile de los joaldunak, una tradición antiquísima.

No es un Carnaval cualquiera, ya que no sólo se viene a mirar, sino a sentir cómo la tierra despierta a golpe de ritual. Ocurre en el valle de Malerreka y participan dos pueblos: Ituren y Zubieta.

El misterioso Carnaval entre dos pueblos de Navarra que hace despertar a la tierra

Los joaldunak (literalmente, los que hacen sonar los cencerros) son el alma de esta celebración. Vengas de donde vengas, van a llamarte la atención por la ropa.

Y es que su indumentaria no ha cambiado apenas con el paso de los siglos: abarcas, calcetines de lana, camisa blanca, enaguas de puntilla, pieles de oveja sobre cintura y hombros, pañuelos de colores al cuello y el inconfundible gorro cónico, el ttuntturro, adornado con cintas.

Pero lo que de verdad impone respeto son los grandes cencerros de bronce que llevan sujetos a las caderas. Cada paso, cada pequeño salto, tiene un objetivo muy concreto.

Por increíble que parezca, aquí el objetivo es ahuyentar los malos espíritus del invierno y despertar a la tierra para que vuelva a ser fértil con la llegada de la primavera.

Como ocurre con otras fiestas del norte de España, es un rito ligado al solsticio de invierno, cuando la agricultura y la ganadería marcaban la supervivencia de estos pueblos.

El desfile de Carnaval que une a dos pueblos navarros por un día

El carnaval de Ituren y Zubieta se celebra por partida doble y fuera del calendario habitual. Tiene lugar el lunes y el martes posteriores al último domingo de enero. En 2026, las fechas señaladas fueron el 26 y 27 de enero.

El lunes, los joaldunak de Zubieta recorren a pie los tres kilómetros que los separan de Ituren. A lo largo del camino se van sumando las distintas comitivas.

Es en torno al mediodía cuando unos 40 o 50 joaldunak desfilan juntos en dos hileras perfectamente acompasadas, para hacer sonar al unísono cerca de un centenar de cencerros.

El martes se invierten los papeles y es Ituren quien devuelve la visita. En ambos casos, el bosque actúa como escenario natural y amplificador del sonido, lo que crea una atmósfera que te hipnotizará.

Las tradiciones de Carnavales que te enamorarán del norte de España

El norte de España tiene pueblos preciosos, pero lo que acabará enamorándote son sus tradiciones y contar con una cultura única.

Por ejemplo, aunque los joaldunak concentran todo el protagonismo, el desfile se completa con otros personajes del carnaval rural navarro: el hartza (oso), las bestias, los carneros y los mozorroak.

Además, todo ocurre en un lugar precioso, muy cerca del Parque Natural de Bertiz, en pleno Valle de Malerreka, un paisaje de robles, hayas y praderas que en invierno da un toque especial al desfile.

De hecho, en 2011 fue declarado Fiesta de Interés Turístico de Navarra, y es de las tradiciones mejor conservadas de la comunidad foral.