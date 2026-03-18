Adiós a las sartenes de teflón: su sustituto es mucho más práctico, limpio y no libera tóxicos

Durante décadas, las sartenes de teflón han sido la opción favorita en muchas cocinas. Sin embargo, los problemas de salud asociados a los PFAS han hecho que cada vez más personas busquen alternativas más seguras. Entre las alternativas más recomendadas destacan las sartenes esmaltadas, que combinan la resistencia de metales como el hierro fundido o el acero con una capa de esmalte vítreo que protege tanto los alimentos como la propia sartén.

«El uso de sartenes de teflón es seguro, pero en el proceso de fabricación se emplean sustancias surfactantes de la misma familia de PFAS que son contaminantes y que acaban en el medio ambiente donde son muy persistentes. En un primer momento, se identificó el PFOA (polifluoroctanoico) como la sustancia tóxica del proceso de fabricación en las sartenes y fue rápidamente sustituida, pero las PFAS tienen multitud de usos, no solo en sartenes, y son muchas las que son preocupantes, hasta el punto de que la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas (ECHA) propuso en 2023 la restricción paulatina de toda la familia de las PFAS, lo que incluiría las sartenes de teflón», alerta la OCU.

El sustituto de las sartenes de teflón

«A partir de ahora sólo vamos a utilizar sartenes esmaltadas, que me lo habéis recalcado 18 millones de veces, sin exagerar… bueno, igual exagero un poquito. Las sartenes con ese antiadherente que se deshace y nos lo acabamos comiendo, antes eran más baratas, ahora no tanto, y aunque funcionan bien un tiempo, he decidido no volver a usarlas nunca más, sobre todo por la cantidad de comentarios que me habéis hecho. Así que mi compromiso es utilizar únicamente las sartenes esmaltadas de toda la vida, que compro online en una empresa de La Rioja. Con esto, hago caso a vuestros consejos, y prometo hacerlo bien».

Las sartenes de teflón no presentan ningún riesgo para la salud, siempre que se utilicen adecuadamente. «Si nos preocupamos de lo que comemos, hagámoslo también de la integridad de los equipos en los que cocinamos, eso sí, sin miedo», destaca Gemma del Caño, farmacéutica, divulgadora científica y experta en innovación, biotecnología, seguridad y calidad, según la revista Consumer.

El principal problema es que el politetrafluoroetileno puede liberar gases tóxicos cuando se somete a temperaturas superiores a 260 ºC. Sin embargo, es casi imposible alcanzar esas temperaturas al cocinar los alimentos, así que hasta aquí todo bien. Sin embargo, cuando las sartenes no se cuidan bien, la cubierta de teflón se puede rayar, provocando que el recubrimiento se desprenda y libere microplásticos y nanoplásticos durante el cocinado de los alimentos. Según un estudio, una pequeña grieta podría liberar hasta 2.300.000 de estas partículas.

«Las empresas no informan debidamente de qué otras sustancias de esta categoría o de otras pueden estar presentes en el revestimiento, si es el caso», afirma Carlos de Prada, que dirige la iniciativa Hogar sin Tóxicos. En este contexto, la Endocrine Society ha señalado que los PFAS se asocian con un mayor riesgo de diversos problemas de salud, incluyendo cáncer, alteraciones en los niveles de colesterol, disfunciones tiroideas, afectaciones en la respuesta inmunitaria y en el funcionamiento del hígado y los riñones y un aumento del riesgo de defectos congénitos. «Esto, por supuesto, no quiere decir que necesariamente vayan a producirse tales consecuencias, pero sí que, en atención a lo que sabe la ciencia, puede ser aconsejable optar por un principio de precaución», añade de Prada.

Sartenes esmaltadas

Las sartenes esmaltadas combinan la resistencia de metales como el hierro fundido o el acero con la protección y facilidad de uso que ofrece un recubrimiento cerámico. En los últimos años, se han convertido en una alternativa segura y duradera frente a las sartenes de teflón.

Una de las principales ventajas que ofrecen es que su superficie no es reactiva, por lo que los alimentos no entran en contacto directo con el metal, evitando que se alteren los sabores o que se produzcan reacciones químicas con alimentos ácidos. Por otro lado, a diferencia de la sartenes de hierro, éstas no requieren un proceso de curado antes de utilizarlas. A esto hay que sumar que la superficie esmaltada es muy fácil de limpiar al ser lisa y no porosa.

El rendimiento térmico de las sartenes esmaltadas es otro aspecto a destacar. La combinación de metal y esmalte permite que el calor se distribuya de manera homogénea. Aunque el esmaltado no es antiadherente como el teflón, con un poco de aceite o mantequilla es suficiente para evitar que los alimentos se peguen, y a medida que se utilizan, las sartenes mejoran su antiadherencia natural.

En resumen, estas sartenes son una combinación ideal de durabilidad, seguridad y rendimiento. Ofrecen una superficie saludable para cocinar, son fáciles de limpiar, resistentes a la corrosión y permiten una cocción uniforme de los alimentos.