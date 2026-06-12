Ni en la huevera ni en los cajones: los huevos deben guardarse en este rincón del frigorífico para que se conserven correctamente

Guardar los huevos en el frigorífico es algo que casi todo el mundo hace sin pensarlo demasiado, pero no siempre se hace bien. Se compran, se llega a casa y se acaban colocados en el primer hueco libre, que muchas veces coincide con la puerta de la nevera porque resulta más cómodo. El problema es que ese gesto tan automático puede estar acortando su vida útil sin que te des cuenta, y no es precisamente un detalle menor en un alimento que se usa casi a diario.

En los últimos años, varios expertos en cocina han insistido en lo mismo y es que no basta con meter los huevos en frío, también importa el lugar exacto donde se guardan. De hecho, hay una zona concreta del frigorífico que la mayoría ignora y que es clave para conservar los huevos mejor durante más tiempo, algo que en cocina se nota más de lo que parece, sobre todo en recetas donde la textura marca la diferencia.

Los huevos deben guardarse en este rincón del frigorífico

Uno de los errores más habituales es dejarlos en la puerta, en parte porque muchas neveras incluyen una huevera en esa zona y parece que está pensada precisamente para eso. Sin embargo, es justo el peor sitio si lo que se busca es mantenerlos en buen estado.

La razón tiene que ver con la temperatura. La puerta es la zona que más cambios sufre a lo largo del día, porque cada vez que se abre el frigorífico entra aire caliente del exterior y esa parte es la primera en notarlo. Luego vuelve a enfriarse cuando se cierra, y así continuamente. Esa variación constante, aunque sea leve, termina afectando a alimentos sensibles como los huevos.

Según explica el chef Dean Harper, este tipo de cambios acelera la pérdida de calidad. No es algo que se note de un día para otro, pero sí con el paso de los días. La clara se vuelve más líquida, la yema pierde firmeza y el huevo ya no responde igual al cocinarlo, algo que se aprecia especialmente en preparaciones como huevos fritos o escalfados.

El rincón del frigorífico donde se conservan mejor

Si la puerta no es el sitio adecuado, entonces ¿dónde deberían guardarse? Aquí es donde muchos fallan, porque lo habitual es pensar en cualquier estante sin más. Los expertos sin embargo, coinciden en que el mejor lugar para los huevos es la balda central del frigorífico. No es casualidad ya que esta es la zona donde la temperatura se mantiene más estable, sin cambios bruscos, y donde el frío se reparte de forma más uniforme. Mantenerlos ahí, en un entorno constante, ayuda a ralentizar su deterioro natural.

Además, se recomienda que el frigorífico esté entre los 3 y los 5 grados, que es el rango ideal para conservar este tipo de alimentos. En esas condiciones, los huevos no sólo duran más, sino que mantienen mejor su textura y su comportamiento en la cocina, algo que a menudo pasa desapercibido hasta que se nota la diferencia.

Otro detalle que muchos no tienen en cuenta es que conviene no moverlos demasiado. Cuanto más estables se mantengan dentro del frigorífico, mejor. Puede parecer un gesto sin importancia, pero forma parte de esa conservación constante que buscan los profesionales.

Qué ocurre dentro del huevo cuando no se conserva bien

Aunque desde fuera todos parezcan iguales, por dentro los huevos cambian con el tiempo, y esos cambios se aceleran si no se almacenan correctamente. Con el paso de los días, el huevo pierde dióxido de carbono y humedad, lo que afecta directamente a su estructura interna.

Esto se traduce en una clara más líquida y una yema menos firme, algo que muchas personas han visto al romper un huevo que ya no está en su mejor momento. No significa que esté en mal estado, pero sí que ha perdido calidad, y eso se nota al cocinarlo.

Por eso los chefs insisten tanto en este punto. No es sólo una cuestión de seguridad alimentaria, sino también de resultado final. Un huevo bien conservado responde mejor en la sartén, mantiene su forma y ofrece una textura más adecuada en muchas recetas.

Otros consejos básicos para conservar los huevos correctamente

Más allá del sitio donde los guardes, hay pequeños gestos que muchas veces se hacen por costumbre y que no ayudan tanto como parece. Por ejemplo, lo de cambiar los huevos de caja nada más llegar a casa. Es bastante habitual, pero en realidad no tiene mucho sentido.

El cartón en el que vienen no está ahí sólo para transportarlos. Aísla bastante bien, evita que cojan olores de otros alimentos (que en la nevera pasa más de lo que parece) y además te deja a la vista la fecha, que al final es lo que realmente te orienta. Quitarlos de ahí no mejora nada y, en algunos casos, hasta es peor.

Otra cosa muy típica es lavarlos antes de guardarlos. Se hace por higiene, pero no es lo más recomendable. La cáscara tiene como una película natural que protege el interior, y al lavarlos se pierde. Luego, en frío, no pasa nada de un día para otro, pero no es lo ideal. Si se van a limpiar, mejor justo antes de usarlos y ya está.

Y luego está el tema del tiempo. A veces se acumulan en la nevera y se van usando sin mirar demasiado. No hace falta obsesionarse, pero echar un vistazo de vez en cuando nunca viene mal. Más que nada porque, aunque aguanten, no están igual después de varios días.