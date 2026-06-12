La psicología ha llegado a la conclusión de que las personas que se quejan todo el rato viven más años porque externalizan sus preocupaciones y no somatizan

Aunque la afirmación puede parecer sorprendente, algunos especialistas en psicología señalan que expresar emociones negativas de forma saludable podría contribuir al bienestar psicológico, salud mental e incluso llegar a reducir el estrés. La explicación no está en la queja en sí misma, sino en la capacidad de exteriorizar preocupaciones en lugar de reprimirlas. Sin embargo, los expertos explican que existe una diferencia importante entre desahogarse ocasionalmente y mantener una actitud permanentemente negativa ante la vida.

El efecto de guardar los problemas

Durante décadas, la psicología ha estudiado cómo la gestión emocional influye en la salud física y mental. Diversas investigaciones han observado que reprimir de forma continua las emociones como la tristeza, la frustración o la ira puede aumentar los niveles de estrés y ansiedad.

Cuando una persona expresa lo que le preocupa, comparte sus inquietudes o habla de aquello que le molesta, suele experimentar una sensación de alivio emocional. Este fenómeno es conocido como catarsis emocional, ya que ayuda a reducir la tensión psicológica acumulada y favorece una mejor regulación de las emociones.

Relación entre estrés y salud

Los expertos coinciden en que el estrés crónico puede afectar negativamente al cuerpo. Niveles elevados de cortisol, que es la principal hormona del estrés, se han relacionado con problemas cardiovasculares, alteraciones en el sueño y un mayor riesgo de padecer enfermedades.

Algunos psicólogos consideran que expresar preocupaciones de manera adecuada puede actuar como una válvula de escape. Hablar sobre los problemas, buscar apoyo o compartir emociones difíciles permite reducir parte de la carga psicológica y evitar que el malestar se acumule durante largos periodos de tiempo.

Sin embargo, los expertos también advierten de que existe una gran diferencia entre expresar una preocupación y caer en una queja constante. Mientras que el desahogo puede resultar saludable, la queja constante suele producir un efecto contrario.

Las personas que repiten una y otra vez los mismos pensamientos negativos sin buscar soluciones pueden reforzar emociones como la ansiedad, el enfado o la insatisfacción. En estos casos, la queja de ser una herramienta de liberación emocional para convertirse en un hábito que alimenta el malestar psicológico.