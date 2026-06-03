La salud mental masculina preocupa a los expertos: una nueva investigación revela cifras que asustan

Fact checked

Este artículo de OkSalud ha sido verificado para garantizar la mayor precisión y veracidad posible: se incluyen, en su mayoría, estudios médicos, enlaces a medios acreditados en la temática y se menciona a instituciones académicas de investigación. Todo el contenido de OkSalud está revisado pero, si consideras que es dudoso, inexacto u obsoleto, puedes contactarnos para poder realizar las posibles modificaciones pertinentes.

Una investigación revela datos contundentes y alarmantes sobre la salud mental masculina. Un tema que, a cada día que pasa, se le deja más de lado y que miles de hombres en el mundo sufren de problemas de salud mental como el estrés o la depresión. La salud mental masculina es una de las principales incógnitas de la psicología reciente.

Según el estudio, los hombres siguen teniendo dificultades para expresar sus sentimientos, incluso cuando experimentan una situación de estrés intenso o presión mental. A menudo, los hombres afrontan escenarios complicados a nivel laboral, social o familiar que les hacen almacenarlos internamente, cargando con esa carga sin buscar apoyo en otras personas.

Los resultados son preocupantes

El estudio revela que casi la mitad de los hombres mayores de 35 años afirman haber experimentado síntomas de mala salud mental, como ansiedad, estrés o agotamiento, durante un periodo de un año.

Uno de los hallazgos más significativos de la investigación desvela que muchos hombres no optan por hablar cuando están pasando por un mal momento. En cambio, recurren a actividades que les sirven como distracción, intentando «olvidarse» del problema en lugar de afrontarlo.

Las vías de salida más comunes

Entre las formas más comunes para evadirse encontramos el entretenimiento. El 53% de los hombres optan por ver la televisión, ver alguna película o jugar a videojuegos. El 36% también ve en el ejercicio físico una forma válida para reducir esa carga de presión.

Otra de las formas para reducir el estrés es cargarse de trabajo para estar ocupado y así eludir sus pensamientos internos. Y por último, el 30% de los hombres encuestados asegura recurrir a sustancias como el alcohol para obtener así un alivio temporal.

La importancia de la red de apoyo

Cuando un hombre decide abrirse finalmente y hablar, suelen recurrir a la persona más cercana. Casi la mitad de ellos acudirá primero a su pareja o esposa. Esto pone de manifiesto el papel fundamental que desempeñan las mujeres en el bienestar emocional del hombre.

Otras de las fuentes de ayuda más frecuentadas por los hombres son los profesionales de salud mental (34%), quienes superan a los amigos (15%) y a la familia (18%). Sin embargo, un 10% de los hombres asegura que no hablaría con nadie, permaneciendo atrapado dentro de su aislamiento interno.