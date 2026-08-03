El rostro de Vinicius reabre el debate médico: la cirugía cambia el perfil, pero no siempre corrige el problema

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El cambio físico de Vinícius Júnior ha disparado las conversaciones dentro y fuera del mundo del fútbol. Su aparente mentoplastia ha transformado notablemente el perfil de su rostro, pero, según explica Iván Malagón, experto en odontología y prótesis faciales, detrás de ese cambio puede existir una explicación que va mucho más allá de la estética.

«El patrón facial que presentaba anteriormente es compatible con una facies adenoidea, una alteración del crecimiento que suele producirse cuando, durante la infancia, un niño respira habitualmente por la boca debido a vegetaciones, amígdalas hipertróficas u otras obstrucciones de la vía aérea que no se detectan a tiempo», explica el especialista.

Según Malagón, cuando un niño necesita mantener la boca abierta para conseguir un flujo suficiente de aire, el desarrollo normal de los huesos faciales puede verse alterado.

«El organismo prioriza respirar. Como consecuencia, puede desarrollarse una cara más alargada, una mandíbula pequeña y retraída —lo que conocemos como patrón dólicofacial—, un maxilar que no se desarrolla correctamente y una mordida abierta anterior», señala.

El especialista explica que una mentoplastia puede mejorar el perfil facial, pero advierte de que no siempre corrige el origen funcional del problema.

«La cirugía puede armonizar el aspecto estético, pero si el paciente continúa respirando por la boca, la función sigue siendo la misma. Si no se trata la causa, con el tiempo pueden volver a aparecer alteraciones como la mordida abierta.»

Por ello, insiste en que este tipo de pacientes deben abordarse de forma multidisciplinar, tratando no solo la estética, sino también la respiración y el problema que la provoca.

«Muchas veces pensamos que una determinada cara es simplemente genética, cuando en realidad puede ser la consecuencia de años respirando mal. El verdadero tratamiento consiste en diagnosticar el problema cuanto antes y corregir la respiración, no únicamente modificar la apariencia del rostro.»

Para Iván Malagón, el interés generado por el cambio físico de Vinícius representa una oportunidad para divulgar un problema poco conocido, pero con importantes consecuencias para la salud.

Cinco señales de que un problema respiratorio puede estar afectando al desarrollo facial. Según Iván Malagón, conviene consultar con un especialista cuando aparecen varios de estos signos:

Respirar habitualmente por la boca, incluso durante el día.

Dormir con la boca abierta o roncar con frecuencia.

Presentar una mordida abierta o dificultad para cerrar correctamente los labios.

Tener una mandíbula pequeña o retraída y un rostro excesivamente alargado.

Sufrir obstrucciones nasales frecuentes, vegetaciones, amígdalas hipertróficas o dificultad para respirar por la nariz.

«Detectar el problema durante el crecimiento puede evitar alteraciones permanentes en el desarrollo de la cara y de la mordida. No hablamos solo de estética; hablamos de respiración, función y salud», concluye Iván Malagón.