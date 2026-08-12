Mucha gente lo tira sin pensarlo dos veces pero casi nadie sabe que contiene oro

El paso del tiempo está haciendo que acumulemos cables, móviles y ordenadores antiguos que ya no nos sirven, pero que por su valor pasado los guardamos si siguen funcionando. Lo que mucha gente no sabe es que sus componentes internos albergan metales preciosos de alta pureza. Es decir, lo que mucha gente cataloga, apila e incluso deposita en puntos limpios y se concibe como basura electrónica, puede ser en realidad un contenedor de oro.

Aunque por su tamaño y lógica pensemos que no debe haber cantidades considerables, una tonelada de teléfonos móviles usados contiene hasta 80 veces más oro que una tonelada de roca extraída de una mina de oro tradicional.

¿Por qué hay oro en los cables?

El oro es uno de los mejores metales conductores de electricidad que hay en la Tierra. Permite que las señales digitales viajen por el dispositivo de forma extremadamente rápida, sin ninguna interferencia. A diferencia de otros conductores como el cobre o el hierro, el oro nunca se oxida ni se sulfata al entrar en contacto con el aire o la humedad. El óxido en los pequeños circuitos del móvil supondría el fin de la vida útil de estos.

La maleabilidad de este metal es clave en su uso en dispositivos electrónicos. El oro se puede estirar en hilos microscópicos sin llegar a romperse. Esto permite conectar los microchips a la placa base del teléfono en espacios muy reducidos.

No se debe extraer el oro de la basura electrónica

Este oro no puede ser extraído en casa. El proceso industrial utiliza ácidos extremadamente tóxicos para disolver los metales. Al calentar o disolver estos componentes, se liberan gases que pueden ser venenosos. Además, sin el equipo pertinente, se puede contaminar el agua y el aire de los locales o habitaciones.

A nivel individual, su extracción no es rentable por el alto coste que se necesita emplear debido a sus ruegos.

¿Es rentable extraer el oro de los móviles?

A escala industrial puede generar beneficios. Para un gramo de oro puro en la naturaleza se necesita excavar y triturar una tonelada de roca, mientras que ese mismo gramo de oro puro se puede extraer de 41 móviles viejos. Científicos e industrias han desarrollado técnicas para su extracción que consiguen recuperar 50 dólares en oro por cada dólar invertido. Cabe puntuar que no sólo recuperan oro, sino otros metales como cobre, hierro, plata, entre otros, lo que multiplica las hipotéticas ganancias.