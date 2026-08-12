Los colegios creen haber encontrado por fin la solución para que los alumnos dejen de usar sus teléfonos en clase

Durante años, los colegios han buscado la fórmula más eficaz para conseguir que los alumnos dejen de utilizar sus teléfonos durante la jornada escolar. Ahora, una solución aparentemente sencilla está ganando cada vez más protagonismo: guardar el teléfono bajo llave. Cada vez más centros educativos están recurriendo a unos pequeños estuches con cierre donde los estudiantes pueden guardar sus móviles para llevarlos consigo, pero sin poder utilizarlos durante las clases.

Lo más interesante es que, según las experiencias recogidas en algunos centros, los cambios han sido muy positivos: más conversaciones cara a cara y mayor participación en las aulas. La pregunta ahora es inevitable: ¿puede un simple estuche con cierre convertirse en la solución definitiva al problema de los móviles en las aulas?

¿Cómo reducir el uso de teléfonos móviles en los colegios?

«Teníamos incidentes de comportamiento en los que se tomaba una foto o un vídeo en la escuela y luego teníamos que lidiar con las consecuencias, o veíamos grupos de niños reunidos en los baños, pero venían de diferentes clases y de alguna manera todos sabían que tenían que ir al mismo sitio a la misma hora», explicó Sarah Capewel, directora de la Stockport Grammar School.

«Los profesores comentaron que los alumnos estaban más concentrados en clase porque no llevaban el móvil en el bolsillo, y también observaron una disminución en el número de niños que pedían ir al baño durante las clases. El gobierno ha convertido las directrices en una norma obligatoria, y por eso las escuelas están entrando en pánico. Necesitamos detenernos a reflexionar».

Situación en España

En Andalucía, la Junta ha aprobado la instrucción remitida en 2023 a todos los centros educativos para limitar el uso de los teléfonos móviles, excepto cuando existan criterios pedagógicos debidamente justificados.

En Aragón, los teléfonos móviles no pueden utilizarse durante toda la jornada escolar, incluidos los recreos y las actividades extraescolares, salvo cuando se empleen con fines educativos.

En Asturias, una instrucción aprobada en febrero de 2024 establece que los móviles no pueden utilizarse en Infantil y Primaria. En Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional, su utilización queda restringida a actividades didácticas que estén debidamente justificadas.

En Baleares, la Consejería de Educación ha establecido directrices para impedir el uso de teléfonos móviles durante la jornada lectiva en Infantil y Primaria.

En Canarias, desde febrero de 2024 está prohibido utilizar el teléfono móvil durante la jornada escolar y los recreos en los centros y ciclos educativos.

En Cantabria, el Gobierno autonómico estudia aprobar una orden que regule la prohibición del uso de los móviles en los centros educativos desde el curso 2025-2026.

En Castilla-La Mancha, el uso de los teléfonos móviles está prohibido en los centros educativos desde 2014 y únicamente se contempla su utilización con objetivos pedagógicos.

En Castilla y León, la comunidad lleva cerca de dos décadas aplicando las recomendaciones del Consejo Escolar del Estado para limitar los móviles desde la entrada hasta la salida del centro.

En Cataluña, los dispositivos móviles están prohibidos en Primaria. En Secundaria, su utilización se permite únicamente para actividades pedagógicas y bajo autorización.

En la Comunidad de Madrid, desde el curso 2020-2021 está prohibido utilizar teléfonos móviles durante la jornada escolar, incluidos los recreos, las actividades complementarias y las extraescolares. Los centros públicos y concertados pueden contemplar excepciones dentro de sus proyectos educativos cuando exista una finalidad didáctica.

En la Comunidad Valenciana, una resolución aprobada en mayo establece la prohibición del uso de teléfonos móviles, excepto cuando sean necesarios para actividades didácticas o existan razones justificadas o relacionadas con la salud.

En Extremadura, una instrucción aprobada en febrero de 2024 establece la prohibición de los teléfonos móviles, que únicamente pueden utilizarse con fines pedagógicos o ante situaciones excepcionales.

En Galicia, la Xunta aprobó en 2024 un protocolo que amplió la prohibición del uso de teléfonos móviles a toda la jornada escolar. La medida supone un paso más respecto a las restricciones aplicadas desde 2015, cuando ya se impedía su utilización durante las horas lectivas.

En La Rioja, los teléfonos móviles están prohibidos tanto en Primaria como en Secundaria y únicamente pueden utilizarse con fines didácticos y bajo la supervisión de un docente.

En Murcia, la limitación del uso de los móviles se implantó en enero de 2024 en todas las etapas educativas de los centros públicos y concertados y durante toda la jornada escolar. Sólo se permite su utilización cuando un profesor la autoriza por motivos pedagógicos.

En Navarra, cada centro educativo dispone de autonomía para establecer las normas relativas al uso de dispositivos como teléfonos móviles, tabletas, relojes inteligentes o auriculares. Estas reglas se fijan anualmente dentro de los planes digitales de cada centro y deben estar coordinadas con sus respectivos planes de convivencia.

En el País Vasco, las restricciones varían según la etapa educativa. En Primaria, el 85 % de los centros establece una prohibición absoluta, mientras que el 15 % restante permite los dispositivos con fines pedagógicos.