Amalia de Holanda cambia las vacaciones por los caballos: zapatillas, guiño a mamá Máxima y cita con la infanta Elena

Amalia de Holanda ha hecho un alto en sus vacaciones para reaparecer en Aquisgrán (Alemania), donde este martes se celebra la ceremonia inaugural de los Campeonatos Mundiales de Hípica 2026. Una cita especialmente atractiva para los seguidores de la realeza europea, ya que la heredera al trono de los Países Bajos coincidirá allí con la infanta Elena y Zara Tindall, dos royals con las que comparte una enorme pasión por los caballos. Antes de ese esperado encuentro, la princesa de Orange ya se ha dejado ver por el recinto hípico con un estilismo mucho más relajado del que previsiblemente lucirá durante la ceremonia. Amalia ha apostado por unos pantalones blancos de corte recto con una peculiar cremallera diagonal y unas Adidas Handball Spezial marrones, uno de los modelos de zapatillas que más éxito tienen entre la generación Z. El calzado combinaba con su bolso Vancouver de DeMellier London, una pieza que ya ha llevado anteriormente, incluso en compromisos de carácter institucional.

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El verdadero protagonista del look, sin embargo, ha sido el toque de color. Amalia de Holanda ha elegido una blusa color vino de Sézane, con bordados blancos y manga midi. Se trata del modelo Eneala de la firma francesa, confeccionado en algodón orgánico y con un precio de 125 euros. La princesa completó el conjunto con unos grandes pendientes dorados que inevitablemente recuerdan a la reina Máxima, gran aficionada a los accesorios llamativos. No es la primera vez que madre e hija muestran similitudes a la hora de vestir e incluso han llegado a compartir prendas y complementos. En Aquisgrán, Amalia llevó esta inspiración materna a su propio terreno, combinándola con el pelo suelto, prácticamente nada de maquillaje y un conjunto cómodo y juvenil. Una versión especialmente natural de la futura reina neerlandesa antes de cambiar de registro para una de las grandes citas royal de este verano.

La presencia de Amalia en Aquisgrán tampoco es casual. La princesa comenzó a montar a caballo con apenas cuatro años y mantiene desde entonces una estrecha relación con la hípica. Su caballo Mojito ha participado en diferentes competiciones y la propia heredera ha reconocido la importancia que este deporte tiene en su vida. Una pasión que también le ha dado algún susto: el pasado año sufrió una caída mientras montaba que terminó requiriendo una intervención quirúrgica. Precisamente los caballos serán el gran punto de unión con la infanta Elena, que practica equitación desde muy joven, ha participado en numerosos concursos de salto y es una habitual de las grandes competiciones ecuestres. La hermana de Felipe VI acudirá a la ceremonia como invitada de honor, reforzando una relación con este deporte que ha mantenido durante prácticamente toda su vida.

La tercera protagonista será Zara Tindall, aunque en su caso hablar simplemente de afición se queda corto. La hija de la princesa Ana ha desarrollado una importante carrera como deportista profesional y ha representado a Gran Bretaña al máximo nivel. Fue campeona de Europa individual en 2005, campeona mundial individual en 2006 y consiguió una medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Londres 2012. La ceremonia inaugural de los Campeonatos Mundiales de Hípica reunirá así a tres mujeres de diferentes generaciones y casas reales con un vínculo muy concreto.

Está previsto que participen más de 250 caballos y que uno de los grandes momentos sea el desfile de históricos carruajes relacionados con distintas monarquías europeas. Pero antes de la foto de Amalia de Holanda, la infanta Elena y Zara Tindall juntas, la heredera neerlandesa ya ha conseguido llamar la atención: ha cambiado por unas horas las vacaciones por los caballos y ha reaparecido con moda francesa, zapatillas de tendencia y ese pequeño guiño a mamá Máxima que empieza a convertirse en una de sus señas de identidad.