Mel Gibson adelanta datos de la futura ‘Arma Letal 5’: «Creo que el guion es mejor que todos los demás»

En una época dominada por la nostalgia, las secuelas tardías funcionan como un atractivo indudable para Hollywood. El éxito de Top Gun: Maverick avivó esta tendencia y en 2026, hemos vivido el triunfo reciente de apuestas de la misma índole, como El diablo viste de Prada 2 y 28 años después: El templo de los huesos. Pero no todas las continuaciones postergadas son sencillas de llevar a cabo. Es el caso de Arma letal 5, Mel Gibson está luchando contra viento y marea para terminar llevándola a cabo. Ahora, el actor y director acaba de revelar parte de su argumento y su confianza depositada en la idea que tenía para la quinta entrega Richard Donner, el cineasta original de la franquicia.

Nacida a finales de los 80, la saga fue clave para modernizar el subgénero del buddy film. Ese tipo de películas de acción con dos coprotagonistas de carácter enfrentado que terminan convirtiéndose en mejores aliados. De hecho, Shane Black, el guionista original, estructuraría su posterior carrera como director en base a esta tipología narrativa, mediante apuestas tan tronchantes como Kiss Kiss Bang Bang (2005) y Dos buenos tipos (2016).

La propiedad intelectual funcionó de maravilla en la taquilla, creando toda una base de fans que la siguió de cerca hasta la que por el momento es la última entrega, Arma letal 4 (1998). En 2016, la Fox intentó trasladar la historia al formato serial con tres temporadas de un proyecto que protagonizaron Damon Wayans y Clayne Crawford. La creación televisiva de Matthew Miller no convenció a nadie y, con vistas a 2027, Gibson pretende resucitar la franquicia una vez más con su vuelta al papel de Martin Riggs y con Danny Glover recuperando su rol de Roger Murtaugh.

Mel Gibson, sobre ‘Arma letal 5’: «Será una historia independiente»

En una reciente entrevista con Collider, el ganador del Oscar dio algunos detalles de cómo sería la quinta entrega y en qué situación se encuentran estos personajes, varios años después de su última aventura policial:

«Los personajes son bastante diferentes. Son mayores. Uno está jubilado. El otro trabaja en una oficina. Está subiendo demasiado de peso y la tecnología es sencilla. No hay grandes explosiones ni nada de eso. Pero aun así tiene la energía y, creo, el dinamismo de una gran película de acción».

Aparte, el australiano explicó que no hacía falta volver a ver toda la saga para enfrentarse a Arma letal 5. Pues, en realidad, solo hace referencia a las anteriores cintas de «manera mínima» y que será «una historia independiente».

Su promesa a Richard Donner y el mejor guion de la saga

La producción todavía no ha comenzado debido a problemas internos del estudio, relacionados sobre todo con esa hipotética fusión con Paramount Pictures que no sabemos cuándo se efectuará del todo.

Gibson dirigirá la película, pues es algo que le prometió a Donner antes de morir. El cineasta aseguró que Arma letal 5 conservaría todos los elementos de las otras películas, pero centrándose más en los personajes. Por último, el autor reveló que para él, este guion era mejor que el de las anteriores entregas.

Antes de abordar el seguimiento de Riggs y Murtaugh, Gibson volverá con otra secuela tardía: en 2027 y 2028 estrenará la dilogía de La resurrección de Cristo.