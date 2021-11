El director Richard Donner falleció el pasado 5 de Julio en Los Ángeles a los 91 años. El cineasta fue una figura clave en el cine de finales de los 70 y principios de los 80, dirigiendo producciones tan relevantes como La profecía, Superman, Los Goonies o Los fantasmas atacan al jefe. Sin embargo, sobre todo es conocido por haber rodado las cuatro películas de Arma Letal. La franquicia tiene su propia serie de televisión, pero la última entrega se estrenó en 1998. Tras años de rumores sobre una continuación, es ahora cuando a través de The Hollywood Reporter, Mel Gibson ha asegurado que dirigirá Arma letal 5.

En las declaraciones al medio, Gibson ha explicado una de sus últimas conversaciones con el director, que le encomendó la quinta entrega si fallecía: “estaba desarrollando el guion y lo tenía bastante avanzado y un día me dijo: ‘escucha, chico, si estiro la para lo harás tú’. Yo le dije que se callara. Efectivamente falleció, pero me pidió que lo hiciera y en ese momento no dije nada. Se lo comentó a su mujer, al estudio y al productor. Así que dirigiré la quinta”.

El actor no ha hecho ninguna declaración sobre su participación como protagonista, pero no sería inteligente programar un regreso tan esperado sin su vuelta al papel de Martin Riggs. Como es lógico, todavía no sabemos cómo continuará esta historia, después de casi 25 años desde que se estrenó la anterior película, ni se ha confirmado el regreso de momento, de ningún actor. Lo cierto es que ambos protagonistas, tanto Danny Glover como Gibson deberían estar retirados de la policía, pero quién sabe si no se sumarán a la acción para un nuevo caso. Independientemente de ello, será necesario hacer un casting buscando “sangre fresca” que interprete a los nuevos agentes. Cómo han cambiado los tiempos y el contraste con esa nueva hornada policial, puede ser un preámbulo cómico en el que Glover pueda repetir eso de “Estoy demasiado viejo para estas cosas”.

Por su parte, Mel Gibson parece algo ocupado con la preproducción de su secuela de La pasión, así que todavía falta algún tiempo para poder tener novedades de Arma Letal 5.