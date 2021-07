Sin ser tan conocido para el gran público como otros directores de su generación, Richard Donner plantó silenciosamente la semilla de la aventura en los corazones de millones de adolescentes por todo el mundo en la década de los 80. Pero los antecedentes de lo que sería su estilo y habilidades en el séptimo arte llegarían después de estar trabajando casi un cuarto de su vida, en los mejores programas de televisión entre los años 60 y 70. A los treinta años ya estaba dirigiendo capítulos de series televisivas tan míticas como La dimensión desconocida, El agente de CIPOL, Perry Mason y El fugitivo. Toda esa experiencia le valdría para terminar la década de los 70 con la dirección de películas que dejaron huella en la cultura popular. Por un lado, La profecía con Gregory Peck fue nominada a dos Oscar y el primer Superman de Christopher Reeve marcó un antes y un después en la creación de efectos especiales. Suya es esa gran primera película de héroes, en la que muchos éxitos de Marvel hoy en día basan sus cimientos, aunque por otra parte, en el tema económico, la franquicia de Arma Letal fue la que le proporcionó sus mayores logros de taquilla.

Arma Letal generó tres secuelas durante 11 años y recaudó casi 500 millones de dólares por todo el mundo. Este éxito no fue casualidad, la historia de Mel Gibson y Danny Glover revitalizó la comedia de acción, consiguiendo la mezcla perfecta de ese toque de humor tan necesario, que deja respirar tanto a la trama, evitando de esta forma una sobrecarga dramática innecesaria. Richard Donner era uno de esos directores que sabían que todo tenía su tempo y que en una misma historia había momentos para reírse, emocionarse y llorar.

La despedida de Hollywood

Dicen que para saber cuánto influyo alguien en la vida de la gente, debes prestar atención sobre qué es lo que dicen los más grandes de él. Hoy Hollywood amanece sin uno de esos directores silenciosos que marcó a toda una generación posterior de creadores.

Richard Donner's big heart & effervescent charm shone in his movies through the remarkable performances of his cast, which is no mean feat. You remember all the characters in Superman, Lethal Weapon, The Goonies & more, because Donner knew how to capture that magic onscreen. 1/3 pic.twitter.com/7NDH9kKnQZ — edgarwright (@edgarwright) July 5, 2021

Por ejemplo, el director Edgar Wright escribía lo siguiente: “El gran corazón y el efervescente encanto de Richard Donner brillaron en sus películas a través de las notables actuaciones de su elenco, lo cual no es poca cosa. Recuerdas a todos los personajes de Superman, Arma Letal , Los Gonnies y más, porque Donner sabía cómo capturar esa magia en la pantalla.

Richard Donner made the devil a child in The Omen, invented the modern day comic book movie with Superman, and reinvented the buddy cop movie with Lethal Weapon. I got to meet with him last year about a project. Guy was a natural born storyteller. Thanks for all the flicks, Dick! https://t.co/pjC9dbSkbt — KevinSmith (@ThatKevinSmith) July 5, 2021

Otros como el guionista y director Kevin Smith le agradecían su repercusión en el celuloide: «Richard Donner convirtió al diablo en un niño en La profecía, inventó la película de cómics de hoy en día con Superman y reinventó la película de policías amigos con Arma Letal me reuní con él el año pasado sobre un proyecto. Guy era un narrador nato. ¡Gracias por todas las películas, Dick!»

La última despedida a destacar ha sido la de Sean Astin, Mikey en Los Goonies y el que mas tarde sería el valiente Sam en la trilogía de El Señor de los Anillos. “Richard Donner tenía la voz más grande y retumbante que puedas imaginar. Llamó la atención y se rio como ningún hombre se había reído antes. Dick fue muy divertido. Lo que percibí en él, cuando era un niño de 12 años, es que le importaba. Amo lo mucho que le importaba. Los goonies nunca dicen muerto”.