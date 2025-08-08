Detenido un moldavo por la muerte de un indigente rumano en Manacor al que golpeó en la cabeza. Está tarde, sobre las 19:30 horas, una patrulla de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional en Manacor lo ha arrestado como presunto autor de un delito de homicidio.

El cadáver fue encontrado por una mujer que convivía con el fallecido esta mañana en una casa de aperos en ruina con signos de violencia en Manacor.

Tras la intervención de la Policía Nacional de Manacor y del Grupo de Homicidios de la Policía Nacional de Palma, se consiguió averiguar que el fallecido era un hombre de 50 años que presentaba un golpe en la cabeza.

La investigación continúa abierta por parte del Grupo de Homicidios de la Policía Nacional para el total esclarecimiento de los hechos.

Algunos vecinos han relatado a la Policía que había residentes en la barraca donde fue localizado el cadáver que se dedicaban al trapicheo y venta de droga en Manacor.