Hallan un hombre muerto con signos de violencia en una chabola de las afueras de Manacor

Un hombre, de mediana edad, ha sido encontrado muerto este viernes con signos de violencia en una chabola de las afueras del municipio mallorquín de Manacor.

La Policía Nacional ha recibido una llamada de una mujer que vivía en la misma barraca que había descubierto el cuerpo del hombre muerto. Al parece anoche el fallecido y la mujer estuvieron ingiriendo alcohol junto a otras personas sin identificar.

El Grupo de Homicidios de la Policía Nacional está investigando los hechos y hasta el lugar se ha desplazado también la policía científica.

(Noticia en ampliación)