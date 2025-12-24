Dos adolescentes caminan bajo la lluvia en traje de baño, patos y careta en un pueblo de Mallorca

Al agua patos por las calles del pueblo de Llucmajor, en Mallorca. Dos adolescentes españoles sacaron el traje de baño del armario y salieron por la vía pública para disfrutar de las fuertes lluvias que azotaron la isla durante este pasado martes.

Con caretas, patos y bañador. Así salieron de su casa estos dos jóvenes atrevidos que desafiaron el frío en un día en el que las temperaturas máximas durante el día fueron de ochos grados. El traje de baño al completo para pasear por el pueblo como si fuese un día de verano y el municipio se hubiese convertido en una piscina gigante.

La cómica escena fue grabada por unos vecinos que pasaban con su coche y vieron el momento desde cerca. Al no dar crédito a lo que estaban viendo, pararon el coche en medio de la calle y decidieron captar la escena con sus teléfonos móviles. El momento tampoco pasó desapercibido entre algunos peatones con paraguas en mano que se cruzaron con los adolescentes

La escena tenía algo de juego infantil y algo de desafío: dos jóvenes enfrentándose a un día gris con humor y descaro, convirtiendo una jornada de lluvias intensas en un momento digno de ser recordado. Mientras Mallorca soportaba el temporal, ellos optaron por celebrarlo a su manera, haciendo del agua una excusa para la risa.

Y es que el frío no pareció frenarles. Caminaron por las calles del municipio con la naturalidad de quien pasea junto al mar en pleno agosto, desafiando el clima y las miradas sorprendidas de quienes se cruzaban con ellos.