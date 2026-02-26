Uno de los pueblos de Mallorca con más población magrebí estrenará un centro para 24 menas. Se trata de Sa Pobla, municipio con más de un 23% de población extranjera residiendo en esta localidad de 15.000 habitantes, la mayor parte de ellos de origen magrebí, dedicados a las numerosas tareas agrícolas allí presentes.

El alcalde de Sa Pobla, Biel Ferragut (Independents per Sa Pobla), que gobierna gracias al respaldo de los separatistas de Més, socialistas y los regionalistas de El Pi, ha confirmado que se está reformando y habilitando un inmueble para acoger a estos menores extranjeros no acompañados.

Las manifestaciones del primer edil han provocado el rechazo del concejal y portavoz de Vox en esta población, Roberto Vicente, quien ha expresado su más absoluta oposición a la decisión adoptada por el departamento de Bienestar Social del Consell de Mallorca, a través del Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS),

«Estamos ante una decisión impuesta, opaca y absolutamente irresponsable, adoptada a espaldas de los vecinos de Sa Pobla y sin contar con el Ayuntamiento ni con los ciudadanos que sufrirán directamente sus consecuencias», ha asegurado.

El portavoz del partido de Santiago Abascal ha anunciado que exigirá en el próximo pleno explicaciones al alcalde por permitir que esta operación avance sin transparencia ni información pública previa.

«Queremos saber cuándo tuvo conocimiento el Ayuntamiento de este proyecto, qué gestiones ha realizado y qué piensa hacer para defender los intereses de nuestros vecinos», ha señalado.

Vicente ha sido tajante, afirmando que «Sa Pobla no puede convertirse en el destino de las políticas fallidas de reparto de menores que impulsa Pedro Sánchez. Nuestro municipio ya soporta suficientes problemas como para que ahora se nos imponga un centro de estas características sin planificación, sin recursos y sin consenso social».

Desde Vox se exigirá que el alcalde ponga todos los medios legales y políticos a su alcance para impedir la apertura de este centro. Asimismo, se solicitarán explicaciones formales al IMAS y al Departamento de Bienestar Social del Consell de Mallorca por una decisión que califican de «temeraria e insensible con la realidad del municipio».

«Nos oponemos frontalmente a la apertura de este centro. Estamos totalmente en contra. No vamos a permitir que se juegue con la seguridad, la convivencia y la tranquilidad de nuestros vecinos por decisiones ideológicas tomadas desde los despachos de Palma», ha afirmado Vicente.

El portavoz de Vox ha concluido asegurando que su grupo municipal utilizará todas las herramientas institucionales a su alcance para frenar este proyecto y defender a Sa Pobla. «Nuestra prioridad es clara: primero los vecinos de Sa Pobla. No aceptaremos imposiciones ni cesiones encubiertas que comprometan el futuro de nuestro pueblo».