Cae un grafitero muy activo acusado de vandalizar más de 50 veces edificios importantes de Menorca

La Policía Nacional ha detenido a un grafitero muy activo en la isla de Menorca que presuntamente habría realizado más de medio centenar de pintadas vandálicas en edificios y espacios relevantes del municipio de Maó. Los daños ocasionados por estas acciones podrían alcanzar, de forma aproximada, los diez mil euros, según la valoración inicial realizada por los investigadores.

Los agentes llevaban varios meses siguiendo la pista de este individuo dentro de una investigación policial que se prolongó en el tiempo debido al elevado número de actos vandálicos registrados. No fue hasta el pasado miércoles cuando efectivos de la Comisaría de la Policía Nacional de Maó, en la fase de explotación de la denominada Operación Montaña, lograron localizar y proceder al arresto del varón como presunto autor de un delito de daños.

La investigación permitió comprobar que todas las pintadas presentaban una misma firma, lo que facilitó a los agentes establecer un patrón común y vincular numerosos hechos entre sí. Un gran número de estas acciones se realizaron sobre paredes y cristaleras pertenecientes al Ayuntamiento de Maó, afectando a distintos elementos del patrimonio urbano municipal.

Asimismo, el detenido también habría efectuado pintadas en otros puntos de la ciudad, entre ellos la fachada de la Autoridad Portuaria, el cristal del ascensor situado en la calle de Ses Moreres, el aparcamiento Freginal, la fachada del Pabellón Alcázar, la calle Albert Camus, el edificio de Telefónica, la Plaza Colón, el Mercat del Peix y la propia Comisaría Local de la Policía Nacional en Maó, además de distintos contenedores y elementos del mobiliario urbano.

Una vez identificado, los agentes procedieron a la detención del sospechoso como presunto autor de un delito de daños y a su traslado a dependencias policiales para la práctica de las diligencias correspondientes.

En la jornada de hoy se han dado por finalizadas las actuaciones policiales relacionadas con este caso, si bien la investigación continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones relacionadas con los hechos.