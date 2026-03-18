Vox plantea introducir un 20% de militares como agentes de la Policía Local en Baleares

Vox ha registrado en el Parlament balear una iniciativa para que las policías locales de Baleares reserven una serie de plazas para militares de tropa y marinería que cumplen 45 años. La portavoz del Grupo Parlamentario Vox en las Islas Baleares, Manuela Cañadas, ha presentado hoy en sede parlamentaria una batería de enmiendas estratégicas diseñadas para devolver el «sentido común» a la gestión pública. Esta es una de ellas.

Una de las enmiendas que introducirá Vox al proyecto de ley de proyectos estratégicos que quiere presentar el Govern de Marga Prohens consiste en que los ayuntamientos reserven hasta un 20% de las plazas de Policía Local para militares de tropa y marinería que cumplen 45 años. «Es de justicia aprovechar la disciplina y experiencia de quienes han servido a España para proteger ahora nuestras calles», ha afirmado Cañadas.

Este es el texto de la enmienda registrada por Vox: «Los ayuntamientos de las Islas Baleares, en la convocatoria y las bases de los procesos selectivos para proveer como personal funcionario de carrera plazas de la categoría de policía, podrán determinar una reserva de un máximo del 20 por 100 de las plazas convocadas para el acceso libre de militares profesionales de tropa y marinería con más de cinco años de servicio que cumplan con los requisitos establecidos en el artículo 32 de la Ley 4/2013, de 17 de julio.

Además de los requisitos generales, los aspirantes en plazas reservadas a militares profesionales de tropa y marinería deberán acreditar su condición y el tiempo de servicio requerido. Las plazas reservadas no cubiertas se acumularán al resto de las convocatorias».

También en el ámbito de la seguridad, Vox plantea en la misma enmienda la «modernización de las policías locales, permitiendo a sus agentes el uso de pistolas Taser, armas no letales necesarias para reducir a delincuentes violentos».