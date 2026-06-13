Alerta máxima en Palma: intensa búsqueda de Tomeu Aguilar, desaparecido tras abandonar su vivienda en El Arenal

La preocupación crece en Palma de Mallorca por la desaparición de Tomeu Aguilar Mulet, un hombre de 54 años cuyo paradero se desconoce desde el pasado 2 de junio de 2026. Familiares, amigos y fuerzas de seguridad mantienen activa su búsqueda después de que fuera visto por última vez en la zona de Santa Catalina, en la capital balear.

La denuncia por desaparición ya ha sido presentada ante las autoridades, lo que ha permitido activar los protocolos de localización y coordinación entre los distintos cuerpos policiales. Mientras continúan las gestiones para reconstruir sus últimos movimientos conocidos, el entorno de Tomeu asegura que su ausencia resulta completamente inusual y teme que pueda encontrarse en una situación de vulnerabilidad.

Según la información facilitada por personas cercanas al desaparecido, Tomeu Aguilar Mulet residía habitualmente en la zona de El Arenal. Días antes de perderse su rastro se vio obligado a abandonar la vivienda en la que residía, una circunstancia que forma parte de las líneas de investigación abiertas para esclarecer qué ocurrió durante las horas previas a su desaparición.

La última pista fiable sitúa a Tomeu Aguilar en el barrio de Santa Catalina durante la tarde del 2 de junio. Desde entonces no se ha vuelto a tener noticia de él. Su desaparición ha generado una creciente movilización ciudadana en Palma, donde vecinos y conocidos han comenzado a difundir masivamente su fotografía y descripción física a través de redes sociales y grupos vecinales.

Las autoridades solicitan la colaboración ciudadana para tratar de localizarlo cuanto antes. Cualquier dato, por pequeño que parezca, puede resultar fundamental para avanzar en la investigación y determinar su paradero. Tomeu Aguilar Mulet tiene 54 años, mide aproximadamente 1,75 metros de altura y presenta una complexión delgada. Tiene los ojos marrones, el cabello rizado de color castaño y una característica barba poblada. Como rasgo distintivo, utiliza habitualmente gafas redondas de montura fina.

La familia hace un llamamiento a todas aquellas personas que hayan podido verlo o que dispongan de cualquier información relacionada con la desaparición de Tomeu Aguilar en Palma de Mallorca para que contacten de inmediato con los servicios de emergencia o las fuerzas de seguridad.

Las personas que puedan aportar alguna pista pueden llamar al teléfono de Emergencias 112, a la Policía Nacional (091) o a la Policía Local de Palma (092). Mientras continúan las labores de búsqueda, familiares y allegados mantienen la esperanza de encontrar a Tomeu Aguilar Mulet sano y salvo y agradecen toda la ayuda y difusión que está recibiendo el caso en las últimas horas.