Encuentran un cadáver en un coche aparcado frente al centro de entrenamiento de Irán en el Mundial

La selección de Irán ha sufrido un susto durante su concentración para el Mundial 2026. Han encontrado un cadáver en descomposición en el maletero de un coche aparcado en un supermercado situado frente al centro de entrenamiento del conjunto asiático en Tijuana (México). Los hechos tuvieron lugar en el supermercado que hay cerca del estadio Caliente, donde los de Amir Ghalenoei preparan su debut mundialista contra Nueva Zelanda, el próximo martes a las 3:00 horas en el SoFi Stadium de Los Ángeles, y a un minuto de su hotel.

Al parecer, el cadáver fue hallado dentro de una camioneta Toyota de color gris con matrícula de California. Según los testimonios de los testigos presentes en la zona, el vehículo llevaba tres días aparcado –desde el miércoles– y el cuerpo se encontraría en un estado avanzado de putrefacción. Especialistas de la policía tuvieron que abrir el vehículo con trajes protectores por el fuerte olor tan desagradable que desprendía.

Una vez abierto el vehículo, los especialistas con los trajes protectores examinaron el cuerpo antes de retirarlo y poder analizar bien la escena del crimen. La Fiscalía de Tijuana, según el informe preliminar, reveló que una patrulla de vigilancia descubrió el coche sobre las 11:30 horas de allí y «tras inspeccionar el vehículo, encontraron en el maletero del coche a una persona envuelta en una bolsa negra, con signos de violencia».

Cabe recordar que la selección de Irán se hospeda en México debido a la guerra entre su país con Estados Unidos. A pesar de que la selección asiática disputará sus tres partidos de la fase de grupos en suelo estadounidense (dos en Los Ángeles y uno en Seattle) sólo podrán entrar al país el día de partido. Tendrán que viajar el mismo día e irse nada más acabe el encuentro. Y a varios miembros de la delegación iraní no les han concedido el visado. Además, Estados Unidos habría revocado las entradas de sus aficionados para verles en directo en sus partidos.