Selección de Irán para el Mundial 2026: calendario, convocados, camiseta, entrenador, estrellas…

Irán disputa en verano de 2026 su cuarto Mundial de fútbol consecutivo. El combinado iraní, uno de los más fuertes de Asia, busca en tierras norteamericanas superar por primera vez la fase de grupos y avanzar a las eliminatorias. Tras convertirse en un fijo en el Mundial, con cuatro apariciones en las cinco últimas ediciones, Irán tratará de dar un paso más en el torneo en la primera edición con 48 selecciones.

El siglo XXI ha sido el de la confirmación del combinado persa como potencia en el fútbol asiático, con participaciones en cuatro de los seis Mundiales disputados hasta el momento; que serán cinco de siete cuando arranque el torneo en Estados Unidos, México y Canadá. Con el delantero Mehdi Taremi como gran referente, Irán busca sorprender en un grupo abierto a las sorpresas.

Grupo de la selección de Irán en el Mundial 2026

La selección iraní quedó encuadrada en el Grupo G del Mundial 2026. Bélgica, Egipto y Nueva Zelanda son los rivales persas en esta fase inicial. El combinado belga parte como el principal favorito, mientras que Egipto e Irán apuntan a pelear por la segunda plaza y un hipotético pase a dieciseisavos como tercero de grupo – lo harán los ocho mejores equipos de los 12 grupos- con Nueva Zelanda atenta a la situación. Los seis partidos del grupo se repartirán entre Seattle, Los Ángeles y Vancouver, pero Irán únicamente jugará en las dos ciudades estadounidenses.

Cuándo juega Irán en el Mundial de 2026

El equipo iraní viaja a la costa oeste de Estados Unidos para la disputa de la fase de grupos del Mundial 2026, por lo que los horarios de sus encuentros coincidirán con la madrugada en tierras españolas. Irán debutará en el torneo en la madrugada del 15 al 16 de junio (03:00 horas) ante Nueva Zelanda, en un encuentro en el que sólo les vale la victoria. El domingo 21 de junio se miden a la favorita Bélgica, a las 21:00 horas de la España peninsular. Irán cierra su participación con un partido que apunta a ser decisivo ante Egipto, a las 05:00 horas del 27 de junio.

Irán vs. Nueva Zelanda : martes 16 de junio (03:00 horas de España peninsular) – SoFi Stadium, Los Ángeles

: martes 16 de junio (03:00 horas de España peninsular) – SoFi Stadium, Los Ángeles Irán vs. Bélgica : domingo 21 de junio (21:00 horas de España peninsular) – SoFi Stadium, Los Ángeles

: domingo 21 de junio (21:00 horas de España peninsular) – SoFi Stadium, Los Ángeles Egipto vs. Irán: viernes 26 de junio (05:00 horas de España peninsular) – Lumen Field, Seattle

Convocados de Irán para el Mundial 2026

Porteros

Alireza Beiranvand

Hossein Hosseini

Payam Niazmand

Defensas

Shoja Khalilzadeh

Hossein Kanaani

Ali Nemati

Daniyal Eiri

Ehsan Hajsafi

Milad Mohammadi

Saleh Hardani

Ramin Rezaeian

Centrocampistas

Saman Ghoddos

Saeid Ezatolahi

Rouzbeh Cheshmi

Amir Mohammad Razzagh Niya

Mohammad Ghorbani

Mehdi Ghayedi

Ariya Yousefi

Alireza Jahanbakhsh

Mehdi Torabi

Mohammad Mohebi

Delanteros

Mehdi Taremi

Amirhossein Hosseinzadeh

Dennis Eckert

Ali Alipour

Shahriyar Moghanloo

Quién es el portero de Irán

Alireza Beiranvand apunta a ser el portero titular de Irán de cara al Mundial 2026. El guardameta del Tractor, equipo de la Persian Gulf Pro League, ha sido el elegido en los últimos encuentros por el seleccionador. Como alternativa aparece la figura de Payam Niazmand, portero del Persepolis, que fue de la partida en la pasada Copa de Naciones CAFA, torneo que disputan las selecciones de Asia Central. Beiranvand, en cambio, cuenta con experiencia en el fútbol europeo y, a sus 33 años, parece el elegido para defender la meta iraní en el torneo.

Las estrellas de la selección de Irán en el Mundial 2026

El principal referente del combinado persa en los últimos años es el delantero centro Mehdi Taremi. Un perfil de ‘9’ clásico que tuvo su etapa más destacada en el Oporto, donde llegó a superar la barrera de los 20 goles en tres temporadas consecutivas. Su rendimiento en Portugal le llevó a firmar por el Inter, aunque tras una campaña decepcionante fichó por el Olympiacos, donde milita actualmente a las órdenes del español José Luis Mendilibar.

Taremi, que ya fue el máximo goleador de Irán en el pasado Mundial con dos tantos, podría estar ante su última edición; ya que llega al torneo con 33 años. El ariete contará con la ayuda de otros futbolistas en su intento de llevar a Irán a las eliminatorias, como el extremo Mehdi Ghayedi -valorado en 4,5 millones según Transfermarkt- o el mediocampista Mohammad Mohebi (FK Rostov).

Así es el seleccionador de Irán en el Mundial 2026

Amir Ghalenoei (Teherán, 1963) es el encargado de dirigir la selección iraní desde el banquillo. Después de una larga carrera en el fútbol de su país -con una breve estadía en Qatar en la que logró conquistar la Champions asiática- El General no tardó en convertirse en entrenador. Ghalenoei, que ya dirigió a Irán entre 2006 y 2007, ostenta en la actualidad el cargo de seleccionador persa desde 2023.

La camiseta de Irán en el Mundial 2026

Irán repite la apuesta de Qatar 2022 con la marca iraní Majid para vestir a su selección nacional. La firma de ropa deportiva local vuelve a ser la encargada del diseño de las equipaciones del conjunto persa, en el que el blanco, el rojo y el verde de la bandera iraní vuelven a estar presentes en el Mundial 2026.