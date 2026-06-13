Impactante choque entre un camión y cuatro coches: siete heridos y escenas de nerviosismo en Son Servera

Escena de tensión y nerviosismo en la carretera Ma-4030, donde un accidente múltiple entre un camión y cuatro coches dejó un balance de siete heridos leves y obligó a movilizar un importante dispositivo de emergencias en plena vía que conecta los municipios de Sant Llorenç des Cardassar y Son Servera.

El siniestro se produjo sobre las 16.15 horas de este pasado viernes en el kilómetro 7 de la Ma-4030. Por causas que todavía están siendo investigadas, los cinco vehículos acabaron colisionando, generando momentos de gran confusión entre conductores y ocupantes. La magnitud del accidente provocó que numerosos usuarios de la vía se detuvieran al observar la situación, mientras algunos afectados intentaban recuperarse del fuerte impacto sufrido.

Las primeras imágenes tras el choque reflejaban una escena marcada por la preocupación y el desconcierto. Varios de los vehículos quedaron detenidos en la calzada tras la colisión, mientras los implicados trataban de asimilar lo ocurrido a la espera de la llegada de los equipos de emergencia. Los minutos posteriores al accidente de tráfico en Mallorca estuvieron cargados de incertidumbre, especialmente entre quienes se encontraban en la zona y desconocían el alcance real de los daños personales.

Ante la gravedad inicial del aviso, el SAMU 061 movilizó una ambulancia de soporte vital avanzado y dos ambulancias de soporte vital básico para atender a los afectados. Los sanitarios realizaron una rápida evaluación de todos los implicados y prestaron asistencia médica en el mismo lugar del accidente. Finalmente, tres de los heridos fueron trasladados al Hospital de Llevant y al Hospital de Manacor, mientras que los otros cuatro recibieron atención sanitaria in situ sin necesidad de evacuación.

La intervención de los servicios de emergencia permitió estabilizar la situación y devolver poco a poco la calma a una carretera que durante varios minutos estuvo marcada por la tensión. La presencia de ambulancias, agentes y vehículos implicados generó además dificultades en la circulación, obligando a extremar la precaución a los conductores que transitaban por la zona.

Ahora será los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil los encargados de esclarecer qué ocurrió exactamente y determinar las circunstancias que desembocaron en este accidente múltiple en la Ma-4030. Los investigadores analizarán todos los indicios disponibles para reconstruir la secuencia de los hechos y averiguar cómo se produjo una colisión que terminó sembrando la inquietud entre los presentes y dejando siete personas heridas en la carretera entre Sant Llorenç y Son Servera; afortunadamente, todas ellas de carácter leve.