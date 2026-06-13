Detenidos cinco marroquíes en Palma escondidos debajo de las camas de una vivienda que asaltaron para robar

Detenidos cinco marroquíes en Palma escondidos debajo de las camas de una vivienda que asaltaron en el barrio de Son Dureta. Fue en la madrugada del pasado lunes, cuando una patrulla del Grupo de Atención al Ciudadano de la Policía Nacional fue alertada por el 091 de que varios varones habían accedido de manera ilícita a una vivienda del barrio de Son Dureta.

Al llegar los agentes, se entrevistaron con un trabajador de la empresa de alarmas y con los propietarios. Estos explicaron que escuchaban ruido en el interior y que uno de los asaltantes habría escapado. Entonces, los policías nacionales vieron a uno de los presuntos autores saltando por un balcón.

A partir de ese momento, los agentes accedieron al inmueble y pudieron retener al varón que estaba tratando de huir. Al engrilletarle, utilizando la fuerza mínima imprescindible, empezaron a comprobar las estancias de la vivienda. Debajo de una cama, escondido, estaba otro de los agresores. Rápidamente, los policías nacionales le retuvieron.

Simultáneamente, cuando accedió la patrulla al domicilio, los hijos de los propietarios ayudaron a que agentes de paisano del Grupo Operativo de Respuesta entrasen por una puerta trasera.

En el interior, también debajo de otras camas, encontraron escondidos a otros dos varones. En breves instantes, fueron atrapados por los policías nacionales.

Por todo ello, los cuatro varones fueron detenidos por ser presuntos autores de un delito de robo con fuerza, ya que habían fracturado marcos de la ventana y el sistema de alarmas.

Otra patrulla realizó batidas por las inmediaciones para tratar de localizar al varón que había escapado. En pocos minutos, le encontraron escondido entre diversos coches. Este portaba varios objetos que habrían sido sustraídos en la vivienda.

Ante esto, también fue detenido por ser el presunto autor de un delito de robo con fuerza.