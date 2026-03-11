Robo a plena luz del día en Palma: rompe el cristal de un coche con un adoquín y roba un bolso ante decenas de testigos

La sensación de impunidad en Palma volvió a quedar patente con un robo con fuerza a plena luz del día que dejó atónitos a los vecinos y transeúntes que se encontraban en la zona. Los hechos ocurrieron sobre las once y media de la mañana en la calle Ramon Berenguer, situada en las proximidades de las Avenidas y la popular calle Blanquerna, una de las áreas más transitadas de la ciudad.

Allí, ante la mirada de decenas de personas, un joven magrebí protagonizó un robo en un coche estacionado utilizando un adoquín para fracturar la ventanilla del vehículo y sustraer un bolso que se encontraba en el interior. Según relataron varios testigos, el individuo llevaba ya varios minutos merodeando por la zona y observando el interior de los vehículos aparcados en la calle. Caminaba lentamente junto a los coches, mirando con insistencia por las ventanillas e incluso intentando abrir algunas puertas, aparentemente buscando un objetivo fácil.

Su actitud levantó rápidamente las sospechas de algunas personas que se encontraban en el lugar. Uno de los conductores que estaba en la zona observó con detenimiento los movimientos del individuo. «No paraba de mirar dentro de los coches y tenía muy mala pinta”, explicó posteriormente. Ante la situación, decidió sacar su teléfono móvil y comenzar a grabarlo para documentar lo que pudiera suceder.

Su intuición no tardó en confirmarse. A los pocos minutos, el sospechoso localizó lo que parecía ser su objetivo: un bolso visible en el interior de un coche estacionado. El vehículo, según se ha podido saber posteriormente, pertenecía a una conocida empresa de seguridad. Lejos de disimular o esperar a un momento más discreto, el individuo actuó con total descaro.

Sin pensárselo dos veces, cogió un adoquín del suelo y lo lanzó con fuerza contra la ventanilla del vehículo, provocando que el cristal estallara en mil pedazos. El fuerte impacto resonó en toda la calle y llamó la atención de los peatones que caminaban por la zona. En cuestión de segundos, introdujo el brazo por la ventanilla rota, agarró el bolso y consumó el robo, todo ello ante la mirada de numerosos testigos que presenciaron la escena.

Acto seguido, el autor abandonó el lugar caminando con total tranquilidad, como si nada hubiera ocurrido. La escena fue observada por decenas de personas que transitaban por la calle, muchas de las cuales se quedaron mirando con incredulidad lo que estaba sucediendo. Sin embargo, nadie intervino para detener al autor ni impedir el robo.

El conductor que había comenzado a grabar toda la secuencia continuó registrando los hechos con su móvil. Esas imágenes han sido facilitadas posteriormente a OKBALEARES, y también se encuentran ya en manos de la Policía Nacional, que ha abierto una investigación para tratar de identificar y localizar al responsable. Mientras tanto, el vehículo quedó con la ventanilla completamente destrozada y el interior lleno de cristales, evidenciando la violencia del robo cometido en pleno centro de Palma.

Este nuevo episodio vuelve a reabrir el debate sobre la delincuencia y la reincidencia en Palma, un problema que muchos vecinos denuncian desde hace tiempo. Según apuntan fuentes conocedoras de este tipo de casos, se trata con frecuencia de delincuentes con múltiples antecedentes que vuelven a cometer delitos tras haber pasado por los juzgados en numerosas ocasiones.

«Es el problema de siempre», lamentaba un vecino que presenció parte de lo ocurrido. «Entran por una puerta de los juzgados y salen por la otra en cuestión de minutos». Mientras las autoridades tratan ahora de localizar al autor del robo, lo sucedido vuelve a alimentar la creciente sensación de inseguridad entre vecinos y comerciantes, que denuncian que este tipo de robos en coches a plena luz del día en Palma se están produciendo cada vez con más frecuencia.