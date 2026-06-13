El jueves arranca la nueva campaña de bonos de 60 euros del Govern para comprar en 1.200 comercios de 46 municipios de Baleares. El periodo de canje de los bonos será entre el 18 de junio y el 31 de julio y permitirá que los consumidores se beneficien de estos descuentos directos.

Las personas interesadas deberán acudir a los establecimientos con el DNI, NIE o pasaporte, el comerciante verificará la identidad del consumidor y tramitará los bonos correspondientes en el momento de la compra.

Se podrán utilizar como máximo tres bonos en establecimientos comerciales y tres bonos en establecimientos de alimentación.

La campaña tiene como objetivo dinamizar la actividad económica local, incentivar el consumo en los establecimientos de proximidad y reforzar la competitividad del pequeño comercio balear.

Del total de establecimientos adheridos, 570 corresponden a negocios gestionados por trabajadores autónomos, lo que representa el 46,6 % de los participantes.

La Conselleria de Empresa, Autónomos y Energía ha destacado en una nota de prensa que se trata de una cifra récord que consolida esta iniciativa como una de las principales herramientas de apoyo al comercio de proximidad. En concreto, en la edición anterior se adhirieron 1.089 empresas.

Por sectores, la moda y los complementos vuelven a liderar la participación, seguidos del calzado y la piel, las ópticas, los establecimientos de belleza y cuidado personal y las joyerías y bisuterías.

Como principal novedad de esta edición, la campaña incorpora por primera vez una línea específica para los establecimientos de alimentación, con 68 negocios adheridos. En este ámbito destacan especialmente los comercios especializados en vinos, las carnicerías, las panaderías y pastelerías y las fruterías.

En cuanto a la distribución territorial, Mallorca concentra el 76,7 por ciento de los establecimientos adheridos, seguida de Menorca con el 15,5 por ciento, Eivissa con el 4,8 por ciento y Formentera con el 1 por ciento. Los municipios con mayor participación son Palma, Manacor, Ciutadella, Maó, Santanyí, Pollença y Eivissa.

Desde la Conselleria han resaltado que la campaña es fruto del trabajo conjunto y del consenso alcanzado con las diferentes asociaciones representativas del tejido comercial de las cuatro islas.

La campaña cuenta con una dotación económica total de 3,8 millones de euros y prevé la emisión de 380.000 bonos de descuento repartidos entre todas las islas.