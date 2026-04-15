El pequeño comercio de Mallorca clama contra el cierre de establecimientos por el saqueo fiscal de Sánchez

El pequeño comercio de Mallorca clama contra el cierre de establecimientos por el saqueo fiscal del Gobierno de Pedro Sánchez a pymes y autónomos, ya que está incrementando los costes y dificultando aún más la viabilidad de muchos negocios.

«Este proceso no sólo tiene un impacto económico, sino también estructural, ya que la desaparición del pequeño comercio está derivando en una mayor concentración de la actividad en menos operadores, reduciendo la diversidad comercial y debilitando progresivamente el papel de la clase media en la economía local», han explicado desde la Asociación del Pequeño y Mediano Comercio de Mallorca (Pimeco).

La asociación ha asegurado que es necesario impulsar medidas que permitan mejorar la competitividad del comercio minorista y garantizar su sostenibilidad en el tiempo. «El sector insiste en que está en juego no solo la continuidad de los negocios, sino también el modelo económico y social de Mallorca, donde el comercio local desempeña un papel esencial en la vida de barrios y municipios».

Negocios como La Veneciana, actualmente en fase de liquidación; la papelería Verd en Blau, en el barrio palmesano de Son Ferriol, en búsqueda de traspaso; el cierre del restaurante Can Angela, o Calzados Marcos, que cesa su actividad por falta de relevo tras la jubilación del dueño, son algunos ejemplos de comercios que están desapareciendo, según ha indicado la patronal.

La asociación ha asegurado que no se trata de casos aislados, sino de un «goteo constante» de cierres, nuevas aperturas con dificultad y una elevada rotación de locales en cortos periodos de tiempo, lo que evidencia, a su juicio, la «fragilidad» del comercio local.

Además, Pimeco ha destacado que esta situación se está dejando notar más en determinadas actividades debido a la reducción de márgenes, el incremento de costes -alquiler, suministros y personal- y los cambios en los hábitos de consumo, aunque asegura que también afecta al resto del comercio.

Asimismo, ha lamentado que la falta de relevo generacional está provocando la desaparición de establecimientos históricos sin continuidad, en un entorno que describe como cada vez más exigente y con menor rentabilidad.

La semana pasada también la patronal Afedeco en la misma sintonía alertaba de que la inflación acumulada y el aumento de gastos estructurales, como la energía, los alquileres, los suministros y el personal, están reduciendo los márgenes de forma progresiva, situando al sector en una posición cada vez más frágil.

En la misma línea advertía que cada cierre no es solo una actividad económica que desaparece, «es identidad, es vida en las calles, es memoria colectiva. Lo que se está viendo es un proceso de sustitución progresiva del comercio tradicional».

Tras subir 90 impuestos desde que gobierna, la recaudación por impuestos del Gobierno de Sánchez marcó récord en 2025 con más de 325.000 millones de euros, a lo que hay que añadir que los ingresos por cotizaciones sociales, que también han subido para empresarios y empleados, ascendieron en 2025 a 176.000 millones de euros, 11.000 millones más.