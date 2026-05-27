Més per Mallorca estudia que su diputado de Sumar en el Congreso rompa el apoyo a Pedro Sánchez

Més per Mallorca y Més per Menorca han manifestado su «profunda preocupación» por el registro en la sede del PSOE en la madrileña calle Ferraz y han sostenido que analizarán la situación junto con otras formaciones para valorar el apoyo de su diputado en el Congreso, Vicenç Vidal, al Gobierno.

Así se ha manifestado el portavoz ecosoberanista, Lluís Apesteguia, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces, tras conocerse que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha accedido a la sede nacional del PSOE en el marco de una investigación de la Audiencia Nacional en el denominado ‘caso Leire’.

Para Apesteguia, es necesario hacer «una reflexión» y que el PSOE «asuma y depure responsabilidades». Preguntado por el apoyo del diputado Vicenç Vidal, el ecosoberanista ha señalado que «el límite» que pusieron hace un año era que hubiera financiación ilegal en el Partido Socialista.

«Analizamos continuamente esta situación, también hoy», ha dicho, agregando, a preguntas de si es necesario adelantar las elecciones, que esta cuestión también forma parte del análisis que hace su partido.

El portavoz menorquinista, Josep Castells, se ha mostrado también «preocupado» por los hechos conocidos esta mañana, aunque no ha considerado que sea necesario convocar elecciones generales anticipadas por esta cuestión.

Y es que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha desplegado este miércoles, 27 de mayo, un gran operativo sin precedentes en la sede central del PSOE, en la calle Ferraz de Madrid, en el marco de una investigación por la financiación de las cloacas socialistas lideradas por la fontanera Leire Díez ordenada por la Audiencia Nacional y respaldada por la Fiscalía Anticorrupción.

Los agentes se han personado con el requerimiento del juez Santiago Pedraz en los despachos y oficinas de Ferraz y en los domicilios del ex secretario de Organización socialista Santos Cerdán en Milagro (Navarra) y de la consultora Zaño, del histórico dirigente andaluz Gaspar Zarrías.

El juez Santiago Pedraz tiene abierta una causa que investiga los amaños de contratos públicos de Leire Díez, ex militante del PSOE y alto cargo en empresas públicas; y los empresarios Vicente Fernández Guerrero, ex presidente de la SEPI; y Antxon Alonso, socio de Santos Cerdán.