La Autoridad Portuaria de Baleares recibe tres ofertas para gestionar el antiguo bar Marítimo del puerto de Palma

La Autoridad Portuaria de Baleares (APB) ha recibido tres ofertas para optar a la gestión del antiguo bar Marítimo, situado en la plaza de Santo Domingo de la Calzada del puerto de Palma. Las propuestas han sido presentadas por las empresas Gran Wok Taste S.L., Mallorca Yatching Rental S.L. y Marport Sunbeach S.L., una vez finalizado el plazo establecido en el concurso público convocado por el organismo portuario.

Según ha explicado el organismo público en un comunicado, la apertura de este procedimiento forma parte de la estrategia de la APB para recuperar y dinamizar espacios emblemáticos del Paseo Marítimo, favoreciendo nuevos usos abiertos a la ciudadanía y reforzando la integración entre el puerto y la ciudad.

El bar Marítimo, situado junto a los jardines de Santo Domingo y el barrio de Es Jonquet, permanecerá destinado a la actividad de bar-cafetería-restaurante. La concesión incluye también la explotación de una terraza en la planta superior y otra exterior frente a la fachada principal, en uno de los enclaves más reconocibles del Paseo Marítimo de Palma.

Curiosamente, su cierre fue semanas antes del inicio de las obras de remodelación del Paseo, cuando su anterior propietario se vio obligado a presentar un ERTE por la delicada situación que atravesaba el establecimiento como consecuencia de las restricciones por la pandemia y desde entonces ha permanecido cerrado.

La mesa de contratación analizará ahora la documentación administrativa y las propuestas técnicas y económicas presentadas por las tres empresas licitadoras, con el objetivo de seleccionar la oferta más ventajosa conforme a los criterios recogidos en el pliego.

El concurso contempla una concesión de hasta doce años y establece la obligación de adaptar las instalaciones respetando el entorno patrimonial y paisajístico de la zona, próxima a un área protegida como Bien de Interés Cultural (BIC).