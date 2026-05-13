Un hombre secuestra a una turista, la mete a la fuerza en su furgoneta y la viola en el Paseo Marítimo de Palma

El Paseo Marítimo de Palma fue el pasado domingo el escenario de una brutal agresión sexual. La Policía Nacional ha detenido a un hombre por secuestrar a una turista, meterla en su furgoneta a la fuerza y someterla a tocamientos en sus partes íntimas.

Los hechos ocurrieron durante la madrugada del pasado 10 de mayo, cuando una mujer salió de un local de ocio tras una noche de fiesta para dirigirse a su hotel. Sin embargo, su trayecto se vio interrumpido por un varón que estaba conduciendo una furgoneta.

El individuo se paró al lado de la turista, la agarró por el brazo y la introdujo en el vehículo. Una vez dentro, el presunto agresor comenzó a conducir a una velocidad muy alta mientras ella iba en el asiento del copiloto presa del terror. Instantes más tarde, le introdujo los dedos en sus partes íntimas.

Por suerte, la mujer pudo escapar. Aprovechando que el conductor se paró en un semáforo en rojo, la víctima, al tener un automóvil con dos ocupantes al lado, pidió ayuda y pudo salir de la furgoneta.

Cabe mencionar que, unos minutos antes, los dos ocupantes del turismo habían presenciado cómo el asaltante introducía a la fuerza a la chica y siguieron a la furgoneta para auxiliar a la mujer. Los testigos, antes de que se marchase el hombre, pudieron realizar una fotografía de su matrícula que luego resultó clave para la investigación policial.

Posteriormente, la turista denunció los hechos ante la Jefatura Superior de la Policía Nacional, por lo que la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) se hizo cargo de la investigación, llevando a cabo diversas gestiones con las que se pudo localizar al hombre.

Horas más tarde, los agentes pudieron finalmente proceder al arresto del varón como presunto autor de un delito de agresión sexual.