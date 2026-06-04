CAEB distingue los proyectos de Elohawk, Fruites i verdures Son March, Cap Rocat y Arabella Hospitality España

La presidenta de CAEB, Carmen Planas, ha presidido hoy la entrega de la II edición de los Premios Empresa Circular que ha puesto en marcha la patronal balear y que ha distinguido los proyectos Elohawk, Fruites i verdures Son March, Cap Rocat y Arabella Hospitality España.

Planas ha destacado el compromiso de ganadores y finalistas «por el desarrollo de modelos circulares adaptados a cada sector que garanticen la competitividad y la sostenibilidad económica, social y medioambiental de Baleares», detalla la CAEB en un comunicado.

La microempresa Elohawk (de la asociación AJE Balears) presenta un proyecto centrado en el uso de inteligencia artificial y fotografía aérea para combatir los vertidos ilegales de residuos, posicionando la tecnología como herramienta clave para reforzar la economía circular y mejorar la gestión ambiental del territorio.

El proyecto de la pyme Fruites i verdures Son March (de AFEDECO) se basa en la integración de la sostenibilidad y la economía circular en toda su actividad de distribución hortofrutícola, combinando eficiencia operativa, valorización de residuos, digitalización y reducción de impacto ambiental.

Cap Rocat (de FEHM), mediana empresa, presenta un modelo de turismo regenerativo que integra economía circular, acción climática, desarrollo local, conservación del patrimonio y responsabilidad social, situando la regeneración de Mallorca en el centro de su estrategia hotelera.

Y, finalmente, Arabella Hospitality España, como gran empresa, centra su proyecto en integrar la economía circular en la gestión hotelera mediante liderazgo estratégico, colaboración con agentes locales y una fuerte apuesta por la innovación tecnológica aplicada a la sostenibilidad.

Aparte de los ganadores ya mencionados, el resto de los finalistas han sido: Marba Gestora, el Instituto Balear de Neuropsicología y Som Menorca en el apartado de microempresa; ECOMON en el de pequeña empresa; CEMEX en mediana empresa y HBX Group como gran empresa.

La presidenta de CAEB ha felicitado y agradecido tanto a los premiados como a los finalistas por el «excelente trabajo que están realizando. La transformación de nuestro modelo económico que estamos llevando a cabo lleva implícito el tránsito hacia el sistema turístico circular para el que necesitamos la implicación de todos los sectores porque uno sólo no lo va a conseguir. Todos los distinguidos hoy son ejemplos tangibles de la realidad de esta nueva economía, ejemplos del compromiso empresarial por la sostenibilidad y el cuidado de nuestro inigualable territorio».

La presidenta de la patronal balear ha hecho entrega de las distinciones junto con Bartomeu Matemalas, director regional de Baleares del Banco Sabadell; Julie Salgado, directora de Relaciones Institucionales de Endesa en Baleares; y Aina Canaleta, responsable de Economía Circular y Desarrollo Sostenible de TIRME, a los que ha agradecido su compromiso incondicional con la circularidad y el apoyo que siempre dan a CAEB y los empresarios».