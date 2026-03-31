CAEB y Govern balear firman un acuerdo para impulsar un espacio empresarial de datos en Baleares

La Confederación de Asociaciones Empresariales de Baleares (CAEB) y la Conselleria de Economía, Hacienda e Innovación han firmado un acuerdo de colaboración para promover el desarrollo del espacio de datos de Baleares, con el objetivo de impulsar la innovación, la competitividad y la transformación digital del tejido productivo.

El convenio establece las bases para la creación y dinamización de un entorno seguro de compartición y explotación de datos entre empresas, administraciones y otros agentes económicos. Permitirá a las empresas acceder, compartir y reutilizar información de manera fiable, fomentando nuevos modelos de negocio basados en datos, la mejora de procesos y la toma de decisiones estratégicas.

Entre las principales líneas de actuación del acuerdo destacan la promoción de un ecosistema de datos que facilite la colaboración público-privada y el impulso del uso de datos como activo estratégico para la innovación empresarial, informa la patronal en un comunicado.

Asimismo, el acuerdo subraya la necesidad de impulsar la sensibilización y capacitación del tejido empresarial en materia de economía del dato, para lo que, entre otras medidas, ambas partes se comprometen a apoyar la participación de empresas baleares en iniciativas nacionales y europeas de espacios de datos.

El director general de Innovación y Transformación Digital, Sebastián González, ha asegurado que este acuerdo es «un paso clave para posicionar Baleares en la vanguardia de la economía del dato, facilitando que las empresas del archipiélago puedan competir en un entorno cada vez más digitalizado».

Por su parte, el presidente de la Comisión de Investigación, Desarrollo e Innovación de la CAEB, José Mañas, ha destacado que «el acceso a datos de calidad y su correcta gestión son elementos esenciales para mejorar la competitividad de las empresas y generar nuevas oportunidades de crecimiento».

Con esta iniciativa, el Govern y la CAEB refuerzan su compromiso con el desarrollo de una economía basada en el conocimiento, alineada con las estrategias europeas de datos y orientada a la creación de valor a partir de la información.

La firma del acuerdo también ha contado con la presencia de la presidenta de la Asociación Balear de Software, Internet y Nuevas Tecnologías (GsBit), Margarita Martínez, y su gerente, Celia Megías.