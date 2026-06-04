Un proyecto Dualiza CaixaBank en Mallorca acerca la danza a personas con discapacidad visual

El CIFP Son Llebre ha presentado su proyecto Senda: Sentir en Danza, seleccionado en la Convocatoria de Ayudas Dualiza de CaixaBank Dualiza y FPEmpresa, como uno de los proyectos más innovadores del país a través del que se han desarrollado soluciones tecnológicas para facilitar el acceso de personas con discapacidad visual a la danza y las artes escénicas.

El proyecto, liderado por el centro balear en colaboración con Easo Politeknikoa y la entidad Apropa Cultura, tiene como objetivo fomentar la innovación educativa y tecnológica en Formación Profesional mediante el diseño de herramientas que permitan la inclusión en entornos culturales.

La iniciativa ha permitido desarrollar unos guantes con tecnología háptica que, mediante vibraciones, ayudan a las personas con discapacidad visual a orientarse sobre el escenario, identificar sus límites y reconocer la posición de otros intérpretes durante una representación de danza.

Las personas con discapacidad visual que han participado en las pruebas del proyecto han señalado una mejora en la comprensión del espacio escénico y en la sensación de seguridad durante la actividad, destacando la posibilidad de participar de forma más activa en la experiencia artística.

El proyecto ha implicado a alumnado y profesorado de las familias profesionales de Servicios Socioculturales y a la Comunidad y de Electricidad y Electrónica, que han trabajado de manera conjunta en el diseño, desarrollo y validación de los dispositivos junto a profesionales del ámbito cultural, una compañía de danza y personas usuarias con discapacidad visual.

Asimismo, la iniciativa ha incorporado metodologías activas basadas en el aprendizaje colaborativo y la experimentación en contextos reales, promoviendo la cooperación entre perfiles técnicos y sociales para dar respuesta a un reto de accesibilidad cultural.

La presentación ha incluido una demostración práctica en la que personas con discapacidad visual han utilizado los dispositivos desarrollados en una pieza de danza, mostrando los resultados del trabajo conjunto entre todos los agentes implicados.

Senda: Sentir en Danza se enmarca en la Convocatoria de Ayudas Dualiza y constituye un ejemplo de cómo la Formación Profesional puede generar soluciones innovadoras con impacto social real, combinando tecnología, cultura e inclusión.

CaixaBank Dualiza

CaixaBank Dualiza es una fundación dedicada de modo íntegro a la promoción de la Formación Profesional y al apoyo al docente como motor del cambio. Solo a través de más formación se puede conseguir una sociedad más cohesionada en la que se reduzcan las desigualdades.

Para ello, CaixaBank Dualiza apoya las demandas de los docentes y de los centros educativos y trabaja con empresas para la capacitación de los futuros profesionales y la mejora de su empleabilidad.

Desde su inicio, toda su actividad ha beneficiado a 60.000 estudiantes, 8.000 empresas y 5.000 actividades con centros educativos.