CAEB y CaixaBank Dualiza trasladan a Inca el impulso a la FP Dual.

El Museo del Calzado y la Industria de Inca ha acogido esta mañana una nueva Jornada CAEB Dualiza Atracción de talento a través de la FP Dual, que organiza la patronal balear y CaixaBank Dualiza en colaboración con el Ayuntamiento de la capital del Raiguer y la Conselleria de Educación y Universidades. Según el Observatorio de la FP, en la próxima década 2025-35 Baleares generará un total de 363.000 oportunidades de empleo. De éstas, más de 95.000 serán para titulados en Formación Profesional.

Según ha explicado la patronal balear en un comunicado, esta sexta jornada de trabajo vuelve a salir de Palma, como ya lo hiciera hace casi un año en Manacor, celebrándose en esta ocasión en Inca. Durante dos horas más de 40 participantes entre empresas y centros educativos han intervenido en diferentes talleres con el objetivo de poner el foco en la Formación Profesional como vía de atracción de talento, acercar mundo educativo y mundo laboral y facilitar la generación de sinergias y colaboraciones entre empresas y centros.

El alcalde de Inca, Virgilio Moreno, ha dado la bienvenida a un encuentro que ha contado con la participación de Ricard Guillem, coordinador territorial de Cataluña, Comunidad Valenciana, Islas Baleares, Región de Murcia de CaixaBank Dualiza y Jesús Martínez Llorca, director del Centro de Formación, Innovación y Desarrollo de la FP (CFINFP). Por su parte, Lidia del Campo, fundadora y socia de Core Consulting, ha conducido toda la sesión.

Para la CAEB la formación es un camino imprescindible para el crecimiento económico y la mejora del tejido empresarial balear. Y la FP DUAL es una de las principales herramientas que dan respuesta a las necesidades de personal en las empresas, reducir la falta de mano de obra y lograr fidelizar el talento.