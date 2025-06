Virgilio Moreno: «Para conseguir viviendas no tenemos problemas en aplicar medidas del Govern de Prohens»

En esta parte de la entrevista el alcalde de Inca, Virgilio Moreno (Inca, 1976) explica el plan de vivienda del Ayuntamiento que pretende crear mil viviendas en seis años aplicando diversas medidas y, entre ellas, todas las que considera oportunas del Govern de Marga Prohens. El alcalde también habla de las inversiones que está realizando en la ciudad y cuenta que Inca, después de décadas de decadencia, vuelve a ser la capital de la Part Forana. Uno de los motores económicos de la ciudad, explica Virgilio Moreno, es el sector sociosanitario con el Hospital Comarcal y San Juan de Dios al frente.

PREGUNTA.-Acaba de cumplir diez años como alcalde de Inca ¿Cómo ha cambiado la ciudad en estos diez años?

RESPUESTA.-En junio de 2015, cuando tuvimos el placer y el orgullo de poder iniciar esta andadura en el Gobierno municipal, sabíamos lo que teníamos que hacer tras veinte años en la oposición, y era cambiar y transformar nuestra ciudad de cara al futuro. Hemos llevado a cabo muchas actuaciones. Lo primero de todo ha sido colaborar con la sociedad civil, que estaba aletargada. Hemos ido de la mano de las asociaciones, ya sean culturales, deportivas, juveniles o de gente mayor, para transformar conjuntamente el municipio. Siempre digo que somos una ciudad pero tenemos un corazón de pueblo y queremos mantener ese corazón de pueblo. Siempre hemos escuchado a la gente.

P .-Usted dijo que Inca ha vuelto a ser la capital de la Part Forana ¿Había dejado de serlo?

R.-Inca siempre ha sido una de las tres ciudades más importantes de Mallorca. Durante las épocas doradas de la industria del calzado, Inca tenía una relevancia importante en el conjunto de Baleares, pero vimos esa decadencia cuando llegó la deslocalización de esa industria. Esta era una de las cuestiones importantes que queríamos tratar desde el año 2015. Había que poner encima de la mesa todas las fortalezas que tiene nuestra ciudad y nos hemos convertido de nuevo en la referencia de la Part Forana, ya sea en materia de carreteras, transporte público, comercio, gastronomía… Hay otros sectores que han vuelto a nuestra ciudad y que son una parte importante del PIB como el sector sociosanitario gracias al Hospital Comarcal de Inca o San Juan de Dios. Todo esto ha hecho que muchas empresas vengan aquí a invertir en el aspecto sociosanitario.

P.-¿Es Inca un buen lugar para vivir?

R.-Es un buen lugar para vivir y lo tenemos que cuidar. Desde hace años estamos trabajando con herramientas urbanísticas como poner nuevos modelos de vivienda y sobre todo que haya seguridad jurídica para todo aquel que quiera invertir y construir en nuestra ciudad. Eso también sirve para aquellos que quiere venir a vivir a nuestra ciudad a través de la compra o del alquiler de viviendas. Tenemos un plan propio de vivienda que contempla mil viviendas en los próximos seis años, lo que hará que nuestra ciudad sea acogedora y crezca de una manera equilibrada.

P.-¿Cuáles son las principales inversiones realizadas en estos diez años y cuáles son las inversiones inmediatas previstas?

R.-Basamos las inversiones en varias líneas importantes. La primera fue hacer un plan de gestión del agua. Estamos haciendo una fuerte inversión en todo lo que es el ciclo del agua, desde el cambio de tuberías, pozos hasta la red general de agua potable de nuestra ciudad. También trabajamos en la detección de las fugas de agua y en la búsqueda de nuevos recursos acuíferos en el municipio. Otra línea importante son los espacios verdes públicos, que los hemos ido recuperando y hemos creado nuevas plazas y lugares donde la gente se pueda relacionar. Nosotros creemos en un urbanismo humanista en el que los espacios públicos se puedan compartir. También hemos trabajado en inversiones históricas como el Teatro Principal de Inca, que lo conseguimos abrir hace cuatro años y se ha convertido en un elemento social, económico y cultural de la ciudad. También conseguimos abrir la residencia Miquel Mir, un nuevo colegio de Educación Infantil y Primaria.

P.-Con tantas inversiones y proyectos se puede pensar que el Ayuntamiento de Inca está endeudado.

R.-Todo lo contrario, la deuda ahora mismo es cero. Cuando llegamos al gobierno municipal en 2015, la deuda era de 14 millones de euros. Aún estábamos pagando créditos bancarios de la gestión anterior y nosotros, a pesar de todas estas cuestiones, siempre nos gusta mirar hacia adelante. Y lo que hicimos fue un plan económico financiero propio para poder, a la vez que invertir y a la vez de no subir la presión fiscal a los ciudadanos y a las empresas de nuestra ciudad, pagar esa deuda. Una deuda que llegó a estar en 25 millones. La planificación que hemos hecho de tesorería a diez años nos da la tranquilidad para poder gestionar y planificar ciertas inversiones. Sabemos las necesidades que tiene la ciudad, sabemos las necesidades que tiene cada una de las barriadas y barrios que componen nuestra ciudad y gracias a esta planificación tenemos la tranquilidad de saber que no nos hace falta subir impuestos.

P.-¿Hay déficit de viviendas en Inca? ¿Qué plan de vivienda tiene previsto?

R. -El problema de la vivienda en Inca es igual que el que tienen todos los municipios de Baleares y de todo el país. Nosotros lo que hemos hecho, y no se nos caen los anillos en decirlo públicamente, es acogernos a las las leyes y los decretos tanto de Madrid como del Gobierno balear, que en este caso está dn manos del PP. Hemos cogido de estos decretos las cosas que nos iban mejor. En el pasado ya trabajamos con nuevos modelos de vivienda que se están planteando como el cohousing, el coliving… Los hemos introducido en nuestro planteamiento urbanístico para que haya seguridad jurídica tanto para promotores como para los que quieren comprar una casa. Hemos visto ya promociones de pisos a partir de 160.000 euros, precios asequibles. Es verdad que el precio es libre pero se pueden ayudar con incentivos fiscales tanto a los promotores como a los que puedan comprar esa vivienda protegida. Desde el Ayuntamiento también somos unos grandes reivindicadores de la reforma y rehabilitación de las casas típicas de los pueblos de Mallorca. En Inca tenemos esa tipología de casa planta baja con corral cuyos propietarios hace años decidieron irse al campo o al mar. Hemos puesto líneas de subvenciones para reformar este tipo de viviendas.

P .-Por lo que veo, está aplicando cosas del plan de vivienda del Govern balear del PP…

R.-Sí, nosotros aplicaremos todo lo que sea bueno, venga de donde venga. Pero también le pido a la señora Marga Prohens que no se cierre en banda y coja los mejores aspectos de la Ley estatal de Vivienda. Que sean valientes, no va a pasar nada. Nosotros nos debemos a nuestros ciudadanos y cogeremos las medidas que sean buenas sean del partido que sean, aunque lamentablemente no podemos coger medidas de la ley estatal porque aquí no se quiere aplicar.

P.- ¿Qué opina del decreto que permite legalizar viviendas en suelo rústico?

R.-Hay que saber que puede haber diferentes tipologías de legalizaciones. Evidentemente, lo que sale en los medios de comunicación, donde se va a legalizar todo, también en la Serra de Tramuntana, a veces hay un exceso de querer contentar a tanta gente que puede provocar el efecto contrario.

P. – ¿Ha conseguido el dinero que deseaba de la ecotasa?

R.-Durante las dos pasadas legislaturas hemos tenido aportaciones del Govern a través de la bolsa turística. Gracias a esto conseguimos inversiones importantes para la reforma de la plaza de Mercado y para la ampliación de la plaza y aledaños del Teatro Principal. Gracias al ITS [la ecotasa] también hemos hecho inversiones para la depuradora, que es un proyecto que aún no ha empezado. Lo único que le pido al conseller de Turismo es que no sólo den dinero del ITS a aquellos municipios que generan este impuesto a través de la ecotasa, porque nosotros no tenemos hoteles, pero también formamos parte de municipios del centro de la isla donde damos otro servicio que no es el de playa ni costa, pero que también tenemos esa influencia y afluencia turística.