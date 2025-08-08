El vermut es una bebida infusionada con una combinación de hierbas y especias aromáticas. Se puede beber a cualquier hora del día, aunque el momento ideal es al mediodía, con el aperitivo. Además existen muchos métodos para consumir el vermut; con aceituna o sin ella, con o sin hielo, con rodaja de limón o sin ella, ya que se trata de una bebida en la que no hay excusa para rechazarla.

Casa Camacho

Tomar un vermut en Madrid es más que una costumbre: es un ritual que mezcla sabor, historia y vida social. Y pocos lugares lo representan tan bien como algunos de los bares y tabernas más emblemáticos de la ciudad. Casa Camacho, en el corazón de Malasaña, es famosa por sus “yayos”, un cóctel casero a base de vermut, ginebra y soda que se sirve desde hace décadas en un ambiente castizo y sin pretensiones.

Dirección: Calle de San Andrés, 4

Hermanos Vinagre

Muy cerca, Hermanos Vinagre ha renovado la tradición del aperitivo con una propuesta que combina la esencia clásica con un toque moderno. Su vermut artesanal, acompañado de conservas y encurtidos de primera calidad, convierte cada visita en una experiencia gourmet sin perder la autenticidad.

Dirección: Calle del Cardenal Cisneros, 26.

Bodega de la Ardosa

Otra parada obligatoria es la Bodega de la Ardosa, en Tribunal, donde se puede disfrutar de un vermut bien tirado en una barra centenaria, rodeado de botellas, espejos antiguos y un ambiente que parece detenido en el tiempo. Un sitio que te hará querer volver nada más lo pises.

Dirección: Calle de Colón, 13.

Taberna Ángel Sierra

En la Taberna Ángel Sierra, en Chueca, el vermut se sirve con orgullo en un local con una decoración tradicional y una terraza perfecta para ver pasar la ciudad. Con su espectacular barra de estaño, techos altos decorados con botellas centenarias y una clientela fiel que mezcla vecinos de toda la vida con curiosos que descubren el lugar por primera vez, esta taberna es perfecta para disfrutar de un vermut de grifo servido con elegancia y sin prisas. Ya sea en su interior, lleno de historia y encanto, o en su animada terraza con vistas a la Plaza de Chueca, este rincón invita a alargar el aperitivo mientras se ve pasar la ciudad.

Dirección: Calle de Gravina, 11.

Casa Labra

A pocos pasos de la Puerta del Sol, Casa Labra es una institución madrileña. Fundada en 1860, este histórico local ha sido testigo de más de un siglo de vida política, social y gastronómica de la capital —incluso fue el lugar donde Pablo Iglesias fundó el PSOE. Pero más allá de su historia, Casa Labra sigue siendo famosa por dos cosas: su vermut de grifo, servido con carácter y tradición, y sus icónicas tajadas de bacalao rebozado. El contraste entre el sabor amargo del vermut y la jugosidad del bacalao convierte esta combinación en un clásico del aperitivo madrileño. Con su fachada centenaria y su mostrador de madera, entrar en Casa Labra es como dar un pequeño salto en el tiempo.

Dirección: Calle de Tetuán, 12.

Madrid no para, ni el calor la hace parar, es una ciudad donde siempre hay una excusa para cuando hay tiempo libro pasarlo con amigos, ya sea en una casa o en un bar, ya sea con una coca cola o con un vermut, pero es lo bueno de la capital, que siempre se busca una excusa para disfrutar de los pequeños placeres de la vida.