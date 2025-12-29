El compadreo de Begoña Gómez con la mujer del jefe de la OMT tras regalarle el Gobierno la sede

Koldo García, ex asesor de José Luis Ábalos, reveló recientemente en una entrevista exclusiva en OKDIARIO que Begoña Gómez intervino para que el Gobierno cediese a la Organización Mundial del Turismo (OMT) una sede gratis. El propio Pedro Sánchez anunció la cesión en enero de 2019, por 75 años y con una reforma integral que ya ha costado más de 25 millones. Gómez mantenía una estrecha relación con el entonces secretario general de la OMT, Zurab Pololikashvili, uno de los principales promotores de su carrera profesional durante su etapa en el Instituto de Empresa (IE). También con su mujer, Tamara Bakradze, quien acudió con Gómez a algunos eventos sociales, como se muestra en la fotografía que acompaña esta información. Ambas disfrutaron de uno de los desfiles de la Mercedes Benz Fashion Week, en enero de 2020. Con ellas asistió además Cristina Álvarez, la directora de Programas de La Moncloa que ejercía de secretaría personal de la mujer de Pedro Sánchez en sus negocios privados. Cabe recordar que Gómez y Álvarez están actualmente imputadas por malversación por la contratación de la segunda en el Ministerio de la Presidencia.

Sede para la OMT

Pololikashvili fue uno de los grandes promotores de la carrera profesional de la mujer del presidente del Gobierno durante su etapa como directora del Africa Center en el Instituto de Empresa (IE), apadrinándola en proyectos, viajes y eventos internacionales.

Gómez incluso llegó a acudir a las asambleas mundiales de esta rama de las Naciones Unidas y participó como ponente en reuniones con ministros africanos. En enero de 2019, el propio Pedro Sánchez anunció la cesión gratuita a la OMT, por 75 años, de una nueva sede en el Palacio de Congresos, en el Paseo de la Castellana, en pleno corazón de Madrid.

El acuerdo se cerró en marzo de 2022, en plena promoción del secretario general de la OMT a la carrera profesional de la mujer de Sánchez.

Apoyo de Sánchez

En paralelo a esa colaboración, el presidente socialista se esforzó en exhibir sintonía con Pololikashvili. Sólo tres meses después de llegar a La Moncloa, en septiembre de 2018, le citó a un encuentro para reforzar los lazos entre el Gobierno y la OMT. Ambos coincidieron en la necesidad de impulsar el «turismo sostenible» y Pololikashvili agradeció a Sánchez su «compromiso con el turismo».

Cuatro meses después, en enero de 2019, Sánchez respondió a los deseos de la OMT de disponer de un nuevo espacio en Madrid y confirmó que España pondría a disposición del organismo un espacio en el Palacio de Congresos de Madrid, en pleno Paseo de la Castellana.

Sánchez también se volcó con esta agencia de Naciones Unidas en plena pandemia. En enero de 2021 encabezó la reunión del 113º Consejo Ejecutivo, celebrado en Madrid, donde aprovechó para lanzar un mensaje de optimismo ante la crisis turística derivada del Covid.

Gratis durante 75 años

En marzo de 2022, se ratificó el acuerdo definitivo, publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE), por el que España «cede a la Organización, que lo acepta, el derecho a usar como sede de la Organización, a título gratuito, el Edificio de Exposiciones (Edificio B) del Palacio de Congresos de Madrid sito en el paseo de la Castellana, 99 (en adelante «nuevo edificio»), una vez efectuadas las necesarias obras de reforma para la adecuación del mismo a las necesidades de la OMT, así como 34 plazas de aparcamiento».

9.237 metros cuadrados

En febrero de 2023, la Plataforma de Contratación del Estado recogió el anuncio del contrato para las «obras de remodelación y ampliación del edificio B del Palacio de Congresos y exposiciones de Madrid para alojar la nueva sede de la Organización Mundial del Turismo». Las obras se han retrasado y el traslado de la OMT a la nueva sede aún no se ha producido.

El uso de la finca, propiedad del Gobierno, ha sido cedido a la ONU sin contraprestación económica para los próximos 75 años. En el acuerdo de cesión se indica que «el Reino de España entrega a la Organización el nuevo edificio, equipado y acondicionado a sus expensas con arreglo a las necesidades de la organización, que lo acepta como su sede definitiva». El inmueble contará con tres plantas y una superficie de 9.237 metros cuadrados.