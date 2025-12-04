Koldo revela que «Begoña intervino» para que el Gobierno diera una sede gratis a la OMT que dirigía un socio suyo

Koldo García, asesor de José Luis Ábalos en el Ministerio de Transportes, revela en exclusiva a OKDIARIO que Begoña Gómez intervino en el cambio de sede de la Organización Mundial de Turismo (OMT). El secretario general de este organismo internacional, Zurab Pololikashvili, fue uno de los grandes promotores de la carrera profesional de la mujer del presidente del Gobierno durante su etapa como directora del Africa Center en el Instituto de Empresa (IE), apadrinándola en proyectos, viajes y eventos internacionales.

Gómez incluso llegó a acudir a las asambleas mundiales de esta rama de las Naciones Unidas y participó como ponente en reuniones con ministros africanos. En enero de 2019, el propio Pedro Sánchez anunció la cesión gratuita a la OMT, por 75 años, de una nueva sede en el Palacio de Congresos, en el Paseo de la Castellana, en pleno corazón de Madrid. La reforma, que ha sufrido una serie de retrasos, cuenta con un presupuesto de más de 24 millones.

PREGUNTA.- ¿Qué pinta el ahora ex presidente de la Organización Mundial del Turismo, Zurab Pololikashvili, en todo este entramado?

RESPUESTA.- Lo que sí puedo decir es que tenía relación con ellos.

P.- Y, ¿qué tipo de relación?

R.- Yo creo que empresarial.

P.- ¿Los tres?

R.- Sí, es lo que más o menos llegaba a entender por la forma de hablar que tenían ellos. Pero no puedo hacer una afirmación porque no he visto ningún documento ni ningún trato entre ellos. Sí que les he oído hablar entre ellos.

P.- ¿De negocios?

R.- Sí. «Oye, vamos a quedar, tenemos que hablar, hay que mirar aquéllo»… Una vez hubo un intento de cambiar la sede de la OMT y tuvo que intervenir, me parece, algo así…

P.- ¿Intervino Begoña?

R.- Sí, si no recuerdo mal, sí.

P.- La sede está ahora en el Palacio de Congresos, en el Paseo de la Castellana.

R.- Lo desconocía, pero sé que les escuché que iba a haber un cambio, que tenían que cambiar. El señor Zurab al parecer quería un sitio… Sé que ahí intervinieron.

P.- ¿Intervino Begoña?

R.- Sí.

P.- ¿Para buscar la nueva ubicación?

R.- Según entendí, sí.

P.- Ubicación que facilitó el Gobierno de España.

R.- Lo desconocía, eso es lo que yo escuché.