Abascal baraja llevar al juez la entrevista de Koldo con las revelaciones sobre Begoña Gómez y Air Europa

Los equipos jurídicos de Vox están leyendo la entrevista de Koldo en OKDIARIO, donde revela que Begoña Gómez tuvo un papel relevante en el rescate de Air Europa y que la compañía habló de recompensarla con un millón de euros, para reforzar la querella que el partido presentó hace unas semanas contra la mujer del presidente del Gobierno y el propietario de la aerolínea, Javier Hidalgo.

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha hablado este lunes en Guadalupe (Cáceres) sobre la posibilidad de presentar estas declaraciones ante el juez.

«Siempre tomamos acciones legales y no vamos a dejar de hacerlo. Estamos siguiendo muy atentamente las publicaciones de distintos medios de comunicación, tanto lo que hoy ha publicado OKDIARIO en las entrevistas a Koldo como otras publicaciones y nuestro equipo jurídico está leyendo con mucha atención esas declaraciones para interponer las denuncias que sean necesarias como hemos hecho siempre y no vamos a dejar de hacer», ha indicado Abascal.

Un millón de € para compensar a Begoña

Koldo García cuenta a OKDIARIO que asistió a la reunión relacionada con la gestión de Air Europa, subrayando que escuchó a los Hidalgo hablar de la necesidad de «compensar» a la mujer de pedro Sánchez por su intervención en el de rescate de la aerolínea.

Koldo afirma que esta conversación se produjo en su presencia y que el tono empleado por los interlocutores indicaba que no se trataba de un comentario informal, sino de una propuesta discutida con seriedad. «Por comentarios que podía entender, era muy claro: que había que gestionar el problema y hacerlo bien», cuenta el ex asesor de José Luis Ábalos.

Koldo señala que inicialmente se mencionaron cantidades cercanas a los «100.000 o 200.000 euros» como posible compensación, aunque asegura que en un momento de la conversación se habló incluso de elevar esa cifra hasta el millón de euros. Ese rango económico fue expresado directamente por los Hidalgo durante las reuniones sobre el rescate de Air Europa. «Yo no sé cómo lo hicieron exactamente, pero empezaron hablando, si no me equivoco, de 100 o 200.000 euros hasta decir un millón. En aquel momento, me hubiera gustado no estar, pero es cierto que estuve y es cierto que lo escuché».