Abascal, récord de audiencia en ‘Espejo Público’: 16% de cuota de pantalla, lo más visto en la temporada

La entrevista de Santiago Abascal en Espejo Público logra récord de audiencia esta temporada en la cadena de Atresmedia. La periodista Susana Griso entrevistó al líder de Vox, convirtiendo su intervención en lo más visto de la televisión este martes, siendo Atresmedia la cadena líder del día.

Tras más de un año sin ser invitado a Espejo Público, Abascal logró un 16% de cuota de pantalla, el mejor dato de una entrevista para el magazine esta temporada en Atresmedia. Los datos los ha revelado la cadena privada. Su intervención fue vista por 358.000 seguidores de media y 576.000 espectadores únicos.

#Audiencias I 👉 @EspejoPublico es líder privado este martes durante la entrevista a @Santi_ABASCAL ⬆️ Firma un 16% de cuota, el mejor dato de una entrevista para el programa esta temporada 📺 Y es vista por 358.000 seguidores de media y 576.000 espectadores únicos pic.twitter.com/jOs0ve6XI5 — Atresmedia Comunicación (@atresmediacom) November 26, 2025

Unos datos que contrastan con su rival, Alberto Núñez Feijóo. El popular obtuvo un 11,8% de cuota de pantalla el pasado 13 de octubre, pese a ser un día después de la fiesta nacional con la polémica ausencia del líder de Vox al desfile militar y al besamanos del Rey. La entrevista de Feijóo alcanzó una audiencia media de 340.000 personas y 4,2 puntos menos que la de Abascal.

Abascal ante la audiencia

Al ser cuestionado por la capacidad de Vox para gobernar al romper el pacto con el PP en los gobiernos autonómicos, Abascal señaló en la entrevista que «precisamente esta decisión» les capacita respecto a sus votantes.

«Lo que no podía hacer de ninguna manera es traicionar a la gente con la que había adquirido un compromiso. Y, por lo tanto, tomé la decisión, con el apoyo de todo el partido, de abandonar esos gobiernos regionales solo un año después de entrar, porque consideraba que la permanencia en esos gobiernos después de una mentira que nos hizo el Partido Popular en todas las regiones implicaba traicionar la confianza de nuestros votantes», señaló.

«Creo que ningún partido político en España puede decir eso en los últimos 40 años», añadió. El líder de Vox criticó la reunión de Sánchez con Bildu previa a la moción de censura: «Pedro Sánchez llegó a lomos de Bildu y va a aguantar hasta el final protegido de alguna manera por los escuadristas de Bildu».

Respecto a Cataluña y la inmigración ilegal, señaló que «nuestro único mérito, si lo hay, es decir la verdad sobre cosas que están ocurriendo en Cataluña, cosas que otros han negado, incluso que han provocado. Y creo que el problema de inmigración ilegal en Cataluña en estos momentos y el problema de inseguridad, asociados ambos, tal y como demuestran los datos que publican los Mossos d’, Esquadra, es el problema de los problemas, porque afecta a muchas otras cosas».

«Es de sentido común que esto se conozca –defendió respecto al origen de los criminales–. En primer lugar porque para combatir la delincuencia uno tiene que saber cuáles son los factores, los perfiles de los delincuentes, perfiles de todo, de origen, de sexo, de edad, de origen social. Ha de conocerse todo para poder hacer estrategias para luchar contra la delincuencia».

«Lo más grave que está pasando en estos momentos es precisamente la multiplicación de las violaciones en España y que la acción de este Gobierno ha hecho que las mujeres estén en mayor peligro en las calles», apuntó respecto al incremento de las violaciones.

«En realidad es el Partido Popular el que está sumado a lo que nosotros llevamos diciendo hace mucho tiempo y la realidad es que el Partido Popular gobernó y no lo hizo», sostuvo respecto de la medida del PP sobre endurecer las agresiones sexuales.