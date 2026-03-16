El Comité Ejecutivo de Cámara Alicante cierra filas con su presidente: «Defendemos su honorabilidad»

El Comité Ejecutivo de Cámara Alicante ha cerrado filas este lunes en torno a su presidente, Carlos Baño, quien sufrió el pasado viernes una «detención técnica» mientras se producían los registros por un asunto relacionado con los bonos comercio de hace cuatro años, en la sede de la Federación Alicantina de Comercio de Pequeña y Mediana Empresa (Facpyme), una organización que aglutina a 12.000 autónomos y que Baño también preside. En un contundente comunicado, el comité ejecutivo cameral muestra su «apoyo unánime» a Carlos Baño: «Defendemos su honorabilidad personal e institucional con firmeza, pero también con responsabilidad».

El Comité Ejecutivo de la Cámara de Comercio se ha producido el mismo día en que OKDIARIO ha adelantado que lo que se ha denominado la operación Amirola. Este último, el nombre que ha recibido el intento para que el expresidente del Instituto de Estudios Económicos de la Provincia de Alicante (Ineca), Nacho Amirola, aspirase a la presidencia de la institución cameral. Una maniobra auspiciada por la antigua cúpula de Confederación Empresarial Valenciana (CEV), que ha fracasado ante la negativa a apoyarla en los sondeos efectuados en los últimos días. De hecho, Amirola ya ha transmitido a su entorno que no se va a presentar.

Frente a la detención de Carlos Baño. Y, también, frente a los intentos de socavar su independencia, el Comité Ejecutivo de la Cámara de Comercio de Alicante se ha mostrado firme. Así, una vez ha concluido, ha emitido un comunicado de seis puntos muy concretos.

Para empezar, el Comité Ejecutivo de la Cámara de Comercio deja claro que emite ese comunicado ante los hechos sucedidos el pasado viernes 13 de marzo y dado que el presidente de Facpyme también lo es de la Cámara.

En concreto, los miembros del Comité Ejecutivo manifiestan su apoyo a Carlos Baño: «Defendemos su honorabilidad personal e institucional». Además, ya en el plano tocante a la investigación, piden «respeto absoluto a la Justicia y al proceso en curso». Y, sobre todo, reclaman «una defensa firme de las garantías que asisten a cualquier ciudadano en un Estado de Derecho y respeto a la presunción de inocencia».

De facto, como ha adelantado OKDIARIO este mismo lunes, a los empresarios no les ha gustado ni el qué ni el cómo se produjo, el pasado viernes, la detención técnica del actual presidente de la Cámara de Alicante, mientras se efectuaban los registros en Facpyme.

Además, exigen «respeto y autonomía hacia la Cámara de Alicante por sentido, responsabilidad y rigor institucional». Esto es, como también ha adelantado OKDIARIO, no están dispuestos a tutelas ni a servidumbres. «La Cámara es una institución que debe seguir funcionando con normalidad, estabilidad y con pleno sentido de servicio a las empresas y a la autonomía alicantina», subraya el Comité Ejecutivo.

Por todo ello, el Comité Ejecutivo de la Cámara de Comercio de Alicante solicita «no aunar ni unificar los planos de actuación ni extender automáticamente a la entidad cameral un espacio vinculado a otro ámbito de gestión». Y añaden que: «La Cámara tiene su propia función, su propia legitimidad y su propia responsabilidad institucional». Es decir, que no permitirán intromisiones.

Finalmente, muestran su confianza en que «todo se aclare y cuanto antes». Para lo que piden «celeridad y transparencia en cuanto el procedimiento lo permita para no convertir la investigación en una sentencia anticipada».