El presidente de Cámara Alicante queda en libertad con cargos horas después de su «detención técnica»

Carlos Baño, presidente de la Cámara de Comercio de Alicante y de la Federación de Comercio de la Pequeña y Mediana Empresa (Facpyme), ha quedado la tarde de este viernes en libertad con los cargos, tras haber sido detenido horas antes, como ha publicado OKDIARIO. En concreto, se le imputan los supuestos delitos de fraude en subvenciones y falsedad documental en relación a la investigación de la Fiscalía Anticorrupción y antes de la Agencia Valenciana Antifraude (AVA) sobre los bonos comercio de los años 2022 y 2023.

Carlos Baño ha declinado declarar este viernes por consejo de su abogado, el prestigioso letrado alicantino Ignacio Gally. Esencialmente, porque al declararse secreta la causa y la investigación, la defensa de Baño ha considerado que no era este el momento procedimental de prestar testimonio.

Carlos Baño, que se encuentra «tranquilo, porque no tiene nada que ocultar», según han manifestado a OKDIARIO fuentes próximas al presidente de la Cámara de Comercio de Alicante, había sido detenido a las 11:00 horas de este viernes en lo que fuentes próximas al presidente de la Cámara de Comercio de Alicante han definido como una «detención técnica», sobre la base de los registros ordenados en la sede de Facpyme, también en Alicante.

De hecho, a su salida de la Comisaría Provincial de Alicante, el propio Baño, ha dado la cara y, en declaraciones a los medios, ha destacado su colaboración con la Justicia «como no puede ser de otra forma». En ese momento, ya no tenía teléfono móvil, porque le había sido incautado para su análisis. Ahora, el propio Carlos Baño se personará en la causa.

La detención de Carlos Baño tiene su origen en un procedimiento abierto por la Agencia Valenciana Antifraude (AVA), que también era objeto de la investigación de Fiscalía Anticorrupción. En concreto, en base a una denuncia presentada hace más de un año ante la citada Agencia Antifraude sobre el uso y gestión del programa Bono Comercio en los mencionados ejercicios de 2022 y 2023.

Esa denuncia es la que ha motivado la investigación, también, de ayuntamientos y de Facpyme. La investigación de Antifraude se conocía desde finales de 2024. Para entonces, según las fuentes consultadas, Facpyme ya había enviado a la Agencia la información requerida sobre los citados programas.

Los acontecimientos se han precipitado este viernes. Carlos Baño tenía previsto asistir a una presentación del ámbito del turismo. Pero no lo ha hecho. En su lugar, ha acudido la vicepresidenta segunda de la Cámara, Eva Miñano. Y, acto seguido, ha trascendido su detención. Mediada la tarde, ha sido puesto en libertad con los cargos antes citados: fraude en subvenciones y falsedad documental.