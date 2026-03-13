El Ayuntamiento de Alicante se desmarca de Facpyme: «Nunca tramitó nuestros bonos comercio»

El Ayuntamiento de Alicante se ha convertido en la primera Administración en desvincular sus campañas de los bonos comercio de la gestión de la Federación de Comercio de la Pequeña y Mediana Empresa (Facpyme). Esta última, una organización presidida por el también máximo responsable de la Cámara de Comercio de Alicante, Carlos Baño, quien ha sido detenido este viernes por la Policía Nacional en el transcurso de una investigación de la Fiscalía Anticorrupción en relación a la gestión efectuada desde Facpyme de los bonos comercio. «Los bonos comercio del Ayuntamiento de Alicante nunca se gestionaron desde Facpyme ni los investiga la Fiscalía», ha verbalizado este viernes la concejala de Comercio, Lidia López, a este respecto.

Tal como ha publicado OKDIARIO, Carlos Baño, presidente de la Cámara de Comercio de Alicante, ha resultado detenido este viernes en el transcurso de una investigación que está llevando la Fiscalía Anticorrupción por las campañas de los denominados bonos comercio de los años 2022 y 2023 en varios municipios.

Si bien, según las fuentes consultadas, el origen de la detención de Carlos Baño está relacionado con la gestión de los bonos comercio de los años 2022 y 2023 desde la Federación de Comercio de la Pequeña y Mediana Empresa (Facpyme), que el citado Carlos Baño también preside. Facpyme era la organización que se encargaba de la gestión de los citados programas. Y las pesquisas están dirigidas a conocer si Facpyme se habría supuestamente beneficiado en esas campañas a través de una empresa interpuesta.

Lidia López ha explicado que el Ayuntamiento de Alicante gestionó directamente la primera edición de los bonos comercio, que data del año 2021, justo tras la pandemia. Y que las siguientes se desarrollaron a través de la Cámara de Comercio mediante un convenio «fiscalizado por todos los órganos municipales». Pero ha recalcado: «nunca con Facpyme».

En este sentido, la edil de Comercio del Ayuntamiento de Alicante ha defendido que la gestión del Consistorio «ha sido completamente clara, lícita y transparente en todas las ediciones, como se puede comprobar en los expedientes municipales de tramitación y fiscalización». La concejala ha mostrado también «el máximo respeto a las decisiones judiciales», en relación a la detención de Carlos Baño. Y ha ofrecido la «total colaboración» del Ayuntamiento «para lo que la Justicia estime oportuno».