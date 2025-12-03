Koldo: «En otra ocasión vi 200.000 € en la mesa, Hidalgo dijo que había que cogerlos y llamaron a Begoña»

Koldo García, el que fuera asesor de José Luis Ábalos en el Ministerio de Transportes, describe en esta entrevista exclusiva con OKDIARIO la intervención de Begoña Gómez en el rescate de Air Europa. «Sí, intervino», asegura, rotundo, sobre la ayuda de la mujer de Pedro Sánchez a la familia Hidalgo. García, que tuvo una relación muy cercana con los Hidalgo durante todo el proceso -llegando a reunirse hasta en 20 ocasiones en su mansión de Puerta de Hierro- escuchó varias conversaciones en las que planteaban dar a Begoña Gómez una contraprestación de hasta un millón de euros. Según su testimonio, incluso llegó a ver «mucho dinero» encima de la mesa.

PREGUNTA.- ¿Se pagó alguna comisión o contraprestación económica por el rescate?

RESPUESTA.- Lo único que puedo decir es que los Hidalgo comentaron ante mí que había que compensar el buen trato que había dado la señora Begoña.

P.- Compensar, ¿cómo?

R.- Pues yo no sé cómo lo hicieron exactamente, pero empezaron hablando, si no me equivoco, de 100.000 o 200.000 euros hasta decir un millón. Me hubiera gustado no estar… Pero es cierto que estuve y es cierto que lo escuché.

P.- Y, ¿había dinero en metálico?

R.- No, en aquella ocasión que estuvieron hablando y demás, no. Pero sí que es cierto que en tantas veces que he ido a ese domicilio sí he visto dinero, una cantidad elevada. Una de las veces que estuve y que llamaron a la señora Begoña sí que vi dinero encima de la mesa. Mucho, para mí mucho, para los demás no lo sé.

P.- Pero, ¿cuánto dinero?

R.- Pues no sé, yo oí…

P.- Pero el dinero no se oye, lo habría visto.

R.- Pero contarlo no lo conté.

P.- Pero ¿cuánto dinero podía haber?

R.- Lo que sí dijeron, que no sé si es cierto o no, es: «Hay que coger estos 200.000», pero no sé nada más.

P.- ¿Hablando con Begoña?

R.- Hablaron después con Begoña, sí, es cierto.

P.- Y, ¿qué más decían de las de las compensaciones a Begoña Gómez?

R.- Que lo mejor que podían [hacer] era compensar. Cómo lo querían hacer, la verdad es que lo desconozco. Pero hablaban muy en serio y hablaban…

P.- De un millón de euros.

R.- La palabra que dijeron es de 100 hasta un millón. Eso sí que lo oí.

P.- ¿Empezaron en 100.000 y luego hablaron de un millón?

R.- No sé si empezaron en 100.000 o 200.000 y acabaron en un millón.

P.- Y, ¿para el presidente había dinero? ¿O la compensación era sólo, teóricamente, para Begoña Gómez?

R.- Eso es lo que yo oí. Yo no oí nada del señor Pedro.

P.- ¿A usted le ofrecieron algún tipo de compensación por el rescate?

R.- Pues no.

P.- ¿Y a José Luis Ábalos?

R.- Menos.

P.- ¿Jamás?

R.- Yo no lo oí, por lo menos.