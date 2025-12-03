Ábalos confirma que Koldo «se vio bastantes veces con los Hidalgo» para hablar del rescate de Air Europa

José Luis Ábalos ha confirmado en una entrevista con OKDIARIO que los Hidalgo recurrieron a Begoña Gómez para gestionar el rescate de Air Europa. «La situación de ansiedad que tenía la familia Hidalgo era muy notoria. Habían conocido a la esposa del presidente en un viaje, se habían llevado bien, tenía acceso y tenía capacidad», afirma el ex ministro.

En la entrevista, realizada unos días antes de su entrada en la cárcel, Ábalos comenta que Javier Hidalgo le trasladó la intervención de la mujer de Pedro Sánchez en el rescate de la compañía. «Javier Hidalgo sí que me lo dijo. Yo al principio le dije que no hacía falta, que hablara con quien quisiera, pero que la cuestión se iba a tramitar por los cauces que tenían que darse», comenta el que fuera secretario de Organización del PSOE.

Su testimonio coincide con el de Koldo García, su ex asesor ministerial, quien, rotundo, aseguró también a este periódico que Begoña Gómez «sí intervino» en la millonaria operación. El asesor, que llegó a reunirse con los Hidalgo hasta 20 veces en su mansión de Puerta de Hierro (Madrid), escuchó varias conversaciones telefónicas entre los empresarios y Begoña Gómez. Según su testimonio, la familia Hidalgo valoró incluso compensar económicamente a la mujer de Sánchez por su intervención a favor de la aerolínea, con unas cantidades que oscilaban entre los 100.000 euros y el millón.

Ábalos confirma a OKDIARIO el papel de su ex asesor en el Ministerio de Transportes durante este proceso.

PREGUNTA.- Koldo García nos ha contado que un día que estaba con Javier Hidalgo hablaron con Begoña Gómez y, al terminar la conversación, se habló de una compensación para ella de un millón de euros.

RESPUESTA.- Yo no le puedo decir, yo no he estado en ninguna visita de esas y, desde luego, no lo sé… Que llamara, pues me lo creo. Que hablara de compensación, no lo puedo decir.

P.- ¿Se lo contó Koldo García en algún momento?

R.- No, en aquella ocasión, no.

P.- ¿Jamás?

R.- No… Sí que me contó siempre la presión, los intereses de la familia, eso sí. Y me he enterado posteriormente que se vio bastantes veces, se reunió bastantes veces. Estando en el Ministerio él sí que muchas veces me trasladó esta prisa, esta ansiedad… Ahora, de lo que me está diciendo, no.