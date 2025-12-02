Ábalos: «Javier Hidalgo recurrió a quien hizo falta, me dijo que Begoña Gómez gestionó la ayuda a Air Europa»

José Luis Ábalos afirma en este entrevista con OKDIARIO, realizada apenas unos días antes de su entrada en la cárcel, que la familia Hidalgo le trasladó la posibilidad de tratar con Begoña Gómez el rescate de Air Europa. Un testimonio que coincide con el de su asesor ministerial, Koldo García, quien fue más allá y aseguró también en este periódico que la mujer de Pedro Sánchez «sí intervino» en el rescate. Ábalos describe la ansiedad de los Hidalgo ante la situación de la compañía y corrobora la relación de la familia con Begoña Gómez. «Le dije a Javier Hidalgo que hablara con quien quisiera, pero que la cuestión se iba a tramitar por los cauces que tenían que darse», revela sobre una de las conversaciones con el empresario.

PREGUNTA.- ¿Qué nos puede contar del rescate de Air Europa?

RESPUESTA.- No es rescate, fueron préstamos. Supuso la salvación, pero para esa finalidad se constituyó el fondo de ayudas para empresas del sector estratégico que estaban en situación de crisis como consecuencia de la pandemia. Aquí, era de manual, Air Europa valía 1.000 millones y con ocasión de la pandemia su valor había bajado enormemente. Era estratégica, porque el sector de la aviación era estratégico y era una empresa cien por cien española. Estaba en una situación angustiosa, porque una empresa que iba bien entró en una situación que podía desaparecer con lo que suponía la pérdida de los trayectos, la licencia y los miles de trabajadores a los que afectaba de modo directo e indirecto. En definitiva, para eso se creó el fondo. Si pretendía salvar tenía que salvar, no demorar porque entonces ya no se salvaba nadie. Dicen que éste se tramitó rápido, lo ideal sería que todos se hubieran tramitado rápidamente.

Dada la situación que estaba viviendo la compañía hubo mucha presión, mucha presión por parte de los propietarios. Es normal, yo lo entiendo. No fue la única empresa que se dirigió a mí pero esta compañía lo hizo de modo muy insistente. Recibí varias veces a Javier Hidalgo, se presentó varias veces, incluso en una ocasión en mi propia casa, muy angustiado porque la compañía se les venía abajo. Y es verdad que recurrieron a quien hizo falta, lo cual no quiere decir nada más, pero que es verdad que recurrieron a todo el que pudieron.

P.- ¿Begoña Gómez gestionó la ayuda?

R.- Yo no lo sé. Lo que sí que sé es que Javier Hidalgo sí que me lo dijo [que recurriría a ella]. Yo al principio le dije que no hacía falta, que hablara con quien quisiera, pero que la cuestión se iba a tramitar por los cauces que tenían que darse, que era a través de la SEPI y con la aprobación final de la comisión gestora, que la componían cuatro ministerios. Que podía hacer lo que quisiera pero que tenía que pasar por ese trámite, porque además intervenían muchos funcionarios.

Transportes no formaba parte de la comisión, pero el decreto permitía que si la empresa tenía sectorialmente alguna correspondencia con un ministerio se le podía invitar e incluso con voto. Fue la única ocasión en que se invitó a Transportes.

La situación de ansiedad que tenía la familia Hidalgo era muy notoria. Y sí que es verdad que habían conocido a la esposa del presidente en un viaje, se habían llevado bien, tenía acceso y tenía capacidad. Imagino que lo haría porque no tenía paciencia. El tiempo corría y así como ahora se dice que fue muy rápido, a ellos les parecía muy lento.