Koldo: «El trato y la forma de hablar de Begoña Gómez y Javier Hidalgo eran muy, muy cercanos»

Koldo García sigue tirando de la manta. Más que nunca. El ex asesor de José Luis Ábalos ha relatado en exclusiva a OKDIARIO que estuvo entre 16 y 20 veces en la casa de Javier Hidalgo, consejero delegado de Globalia, en Puerta de Hierro (Madrid), donde presenció llamadas telefónicas entre el empresario y la esposa del presidente del Gobierno. «El trato y la forma de hablar de Begoña Gómez y Javier Hidalgo eran muy, muy cercanos», ha subrayado Koldo, añadiendo que «se entendían» y que interpretaba esa relación como «cercana y empresarial».

PREGUNTA.- ¿Begoña Gómez intervino en el rescate de Air Europa?

RESPUESTA.- Para mi forma de ver, sí, intervino. ¿Por qué lo digo? Bueno, porque yo he estado con el señor Javier Hidalgo en su casa, en las afueras de Madrid, en Puerta de Hierro.

P.- ¿Cuántas veces estuvo en la casa de la familia Hidalgo?

R.- Pues si no recuerdo mal, creo que unas 16 o 20 veces, si no recuerdo mal. Puede ser que me equivoque en algunas cosas…

P.- ¿Con quién hablaba de la familia Hidalgo?

R.- Con Javier. El peso lo llevaba Javier. Algunas veces, había otras dos personas que eran como abogados o directores generales, no sé exactamente el cargo que ocupaban. Y la verdad es que estuve en varias ocasiones y me transmitía los mensajes y necesidades que tenían y ocurrieron cosas, detalles curiosos.

P.- ¿Por ejemplo?

R.- Pues estando con el señor Javier, llamó a Begoña, la mujer de Pedro. No sabía lo que hablaba Begoña, pero el trato era muy cercano.

P.- ¿A qué se refiere?

R.- Pues la forma de hablar de él con Begoña… se entendían.

P.- ¿Javier Hidalgo ha tenido algún tipo de gesto con Begoña Gómez en otras actividades empresariales?

R.- Yo les he oído hablar de forma muy cercana. Les he oído hablar en varias ocasiones y hablaba con ella como una persona muy, muy, muy cercana. Era un trato muy muy, muy cercano. Yo interpreto que cercano y empresarial. No le veo nada…Si era algo ilícito, no lo sé.

P.- ¿Hablaban de negocios?

R.- Por la forma de hablar entendía que hablaban de otras cosas, pero es los que yo interpreto.