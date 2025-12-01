Si Koldo está en lo cierto, Pedro Sánchez está muerto

Las declaraciones de Koldo García a OKDIARIO en las que desveló que la familia Hidalgo, máxima accionista de Air Europa, valoró compensar económicamente a Begoña Gómez, la mujer de Pedro Sánchez, por su intervención a favor de la aerolínea, suponen un salto cualitativo evidente, más aún cuando el ex asesor de José Luis Ábalos concreta que el montante de dicha compensación pudo situarse en un 1 millón de euros. Es una afirmación de una gravedad tal que obliga a la Fiscalía a abrir diligencias para investigar si efectivamente dicho pago se produjo y si la esposa del presidente del Gobierno obtuvo una contrapartida por su mediación en favor del rescate, porque si así fuera indefectiblemente el caso adquiriría una relevancia penal que afectaría de lleno al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Koldo García fue claro en su respuesta a OKDIARIO. «Me hubiera gustado no estar, pero es cierto que estuve y es cierto que lo escuché», reconoce al ser preguntado por el papel de la esposa del jefe del Ejecutivo. García, en suma, ha confirmado lo que hasta ahora era una sospecha: que Begoña Gómez intervino activamente en el rescate público de Air Europa.

Por supuesto que las declaraciones de Koldo García a este periódico deberían ser ratificadas en sede judicial, en cuyo caso el escándalo Begoña Gómez -está imputada por cinco delitos- adquiriría una dimensión nueva y mucho más grave. Porque de confirmarse lo dicho por el ex asesor de Ábalos todos los delitos por los que ha sido imputada Begoña Gómez empequeñecerían y Pedro Sánchez entraría de lleno en el terreno de la ilegalidad. Lo dicho por Koldo García sobre Begoña Gómez -en el caso, obviamente, de que fuera cierto- trasciende en mucho de la figura de la mujer del presidente del Gobierno y coloca a Pedro Sánchez ante un horizonte penal de imprevisibles consecuencias. Insistimos que hay que ser cautelosos, pero con esa misma cautela demandamos que la justicia investigue.