Oriol Junqueras, líder de ERC condenado por sedición, ha desvelado este lunes que antes de la reunión mantenida la pasada semana con Pedro Sánchez en el Palacio de la Moncloa, se produjeron otros encuentros discretos y hasta la fecha desconocidos con el presidente del Gobierno, quien le amnistió en 2024 a cambio de los votos necesarios para su investidura.

Junqueras y Sánchez se citaron el pasado 8 de enero en sede presidencial para negociar el nuevo modelo de financiación de Cataluña. La principal cara visible de los independentistas de ERC arrancó al jefe del Ejecutivo una financiación «singular» para Cataluña, en una reunión de algo más de una hora tras la que se vanaglorió de la «soberanía» adquirida por su región gracias a la gestión realizada.

Días después, Junqueras ha reconocido que no es la primera reunión que se produce con el presidente del Gobierno y asegura que habla «con todo el mundo siempre» que sea posible y «en todas partes». Además, ha asegurado que «por el bien de Cataluña, si hace falta», iría «al infierno».

En una entrevista con Cataluña Radio, el líder de ERC ha sido preguntado por su relación personal con Pedro Sánchez, de la que presume que «intenta que sea educada». Sin embargo, ha insistido en las líneas rojas de su formación con respecto al Gobierno y asegura en que no negociará la aprobación de Presupuestos Generales ni Regionales con Sánchez ni con Illa si el PSOE no desbloquea la norma para que Cataluña pueda recaudar el 100% del IRPF.

Junqueras y Puigdemont

Entre las palabras de Junqueras también destacan las referentes a Carles Puigdemont, presidente de Junts. «Le he pedido que me dé cita para volverlo a ver», ha afirmado el líder de ERC, para una reunión en la que hablarán de la financiación catalana pero también de «otros temas» como «las políticas» que, dice, Cataluña necesita, o un potencial retorno de Puigdemont vía amnistía o con la recaudación del IRPF. «Le he dicho que escoja el día», ha añadido Junqueras.

Además, ha aprovechado para dar «un consejo» a Junts y a Puigdemont. «Si quieres convencer a alguien de algo, en general es mejor que no lo insultes demasiado. Cuando quieres convencer a partidos políticos en el Congreso de que te voten algo que te va bien, en general es mejor no faltarles al respeto, no decir que lo del café para todos es una vergüenza, no decir que a ellos no les toca café», ha dicho Junqueras, que remarca que a Cataluña no se le ayuda «haciendo 4.686 millones de tuits», sino «aportando 4.686 millones de euros».