Sánchez abre La Moncloa a Junqueras, condenado por sedición al que amnistió para poder ser investido

Pedro Sánchez ha recibido este jueves en el Palacio de la Moncloa a Oriol Junqueras, líder de de la formación independentista ERC, con el que se ha fotografiado como es habitual antes de sus reuniones, en la escalinata de acceso al edificio principal. Sánchez, que se encuentra con Junqueras para tratar el nuevo modelo de financiación de Cataluña, abre así las puertas de la sede presidencial a un condenado por sedición al que amnistió para poder ser investido como presidente del Gobierno.

Junqueras ha asegurado, horas antes de la reunión con Sánchez, que ve «muy difícil» llegar a un acuerdo sobre la financiación singular de Cataluña, si el Gobierno de España no acepta incluir el denominado principio de ordinalidad. «Todo el mundo debe ser consciente de que es muy difícil. Porque si fuese fácil de conseguir, ya lo habría conseguido mucha otra gente. Y esto ya se habría logrado, ya habría pasado, y nunca ha pasado. Y no quiero hacer el listado de los Governs de los últimos 40 años», ha indicado el líder independentista.

Aún así, Oriol Junqueras ha dicho este jueves en una entrevista en Cataluña Radio que la negociación con Sánchez se encuentra «bastante avanzada» y que la reunión con el presidente del Gobierno tiene visos de acabar bien, aunque no hay nada garantizado.

El líder de ERC ha defendido al presidente del Gobierno y asegurado que «se le echará todo el mundo encima en estas circunstancias. Y quien se le eche encima sabrá que está mintiendo, que está exagerando, que está haciendo trampa, pero lo harán igualmente». Además, ha señalado que en caso de acuerdo entre ambas formaciones, faltará el trámite parlamentario, donde deben estar a favor otros socios del Ejecutivo, caso de BNG, PNV, Sumar o Podemos, y también Junts.

Respecto a la postura del otro partido independentista catalán, Junqueras ha dejado claro que quiere ser «respetuoso», si bien expresa que si Junts vota en contra del acuerdo, estará votando a favor de que los recursos se los quede el Gobierno de España y no la sociedad catalana. Así, el dirigente de ERC ha descrito como «imprescindibles» los votos de Junts tras las palabras de la portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, quien este miércoles afirmó su voto en contra a todo lo que sea menos que un concierto económico.

Amnistía a Junqueras

La Ley de Amnistía, concedida por Pedro Sánchez a los separatistas a cambio de sus siete votos necesarios para la investidura, fue aprobada en junio de 2024 en el Congreso de los Diputados, con 177 apoyos –eran necesarios 176– por parte de los partidos del Gobierno, PSOE y Sumar, y de los socios parlamentarios Podemos, ERC, Junts, Bildu, PNV, BNG y el entonces diputado José Luis Ábalos. PP, Vox, UPN y Coalición Canaria votaron en contra.

Así, los políticos que lideraron el golpe a la democracia del 1-O desde Cataluña, entre los que se encuentra Oriol Junqueras, quedaron amnistiados de todos los delitos de se les imputaron. El Tribunal Supremo sí mantiene la condena por delito de malversación ante el actual líder de ERC, motivo por el cual se encuentra inhabilitado para aspirar a ningún cargo público hasta 2031.

Oriol Junqueras está dispuesto a llevar al límite a Sánchez e incluso a romper oficialmente relaciones con el Gobierno, en caso de que de la reunión no salga con una propuesta concreta y un calendario satisfactorio de ejecución del nuevo modelo de financiación «singular» para Cataluña. El líder de ERC ha convocado una reunión extraordinaria de su Comisión Ejecutiva Nacional en Barcelona, el mismo jueves, en la que, como informó OKDIARIO, buscarán «analizar» los avances conseguidos en Moncloa y, con ello, tomar una decisión sobre el futuro de las relaciones con el Ejecutivo.