La presidencia de la Comunidad de Madrid ha rendido homenaje este miércoles a las víctimas del 11-M cuando se cumplen 22 años del peor atentado terrorista sufrido en suelo europeo. La Puerta del Sol ha recordado este suceso con el tañido de las campanas del reloj de la sede de la presidencia regional marcando exactamente las nueve de la mañana, un sonido que fue secundado por las iglesias de todos los municipios de la Comunidad de Madrid en un gesto de recuerdo colectivo por los 193 fallecidos y los cerca de 2.000 heridos que provocó el atentado. «Un año más, Madrid rinde homenaje a las víctimas del 11-M, el atentado más grave cometido en suelo europeo. Siempre en nuestro recuerdo», ha escrito la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en sus redes sociales.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, han depositado una corona de laurel ante la placa situada en la fachada de la Real Casa de Correos que recuerda tanto a las víctimas como a los ciudadanos y servicios de emergencia que acudieron en auxilio de los heridos aquel día. Junto a ellos han tomado parte en el acto la presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, Maite Araluce; el presidente de la Fundación Víctimas del Terrorismo, Juan Francisco Benito; y a presidenta de la Asociación 11-M Afectados del Terrorismo, María Soledad Pérez.

A la ceremonia también han asistido ex presidentes de la Comunidad de Madrid, consejeros del Gobierno regional, el delegado del Gobierno, Francisco Martín, el presidente de la Asamblea de Madrid, Enrique Ossorio, y portavoces de los distintos grupos parlamentarios de la Asamblea y del Ayuntamiento, además de concejales del Consistorio capitalino. La orquesta y coro de la Comunidad de Madrid puso la nota de solemnidad musical con la interpretación del Adagio for Strings de Samuel Barber, una de las piezas más evocadoras del repertorio clásico, antes de que sonara el Himno Nacional para cerrar el acto.

Los actos de recuerdo se extenderán todo el día más allá de la capital, con homenajes previstos también en Alcalá de Henares y Torrejón de Ardoz, dos de los municipios del corredor del Henares que sufrieron con especial crudeza las consecuencias de la masacre.

Por su parte, Pedro Sánchez ha elegido el 11 de marzo para inaugurar en la Galería de las Colecciones Reales la primera Cumbre Internacional contra el odio. El presidente del Gobierno ha arrancado su discurso inaugural con una referencia a las víctimas del 11-M, señalando que «no hay mejor manera de honrar su memoria» que participar en ese foro «combatiendo la semilla de la enfermedad que los mató, combatiendo el odio».